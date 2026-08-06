IU advierte a los gobiernos de PP y Vox: Cometerán prevaricación si rechazan acoger a menores migrantes de Ceuta

1109329.1.260.149.20260806150500 El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en una entrevista con Europa Press. - DIEGO RADAMES

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha advertido de que los gobiernos autonómicos de PP y Vox incurrirían en prevaricación si se oponen al traslado de menores migrantes no acompañados de Ceuta, que contempla la normativa vigente.

"El problema que tenemos con el PP es que han asumido las tesis de Vox y ahora tenemos que ver, no solo eso, sino encima que van a saltarse la ley y van a cometer prevaricación. Por tanto, van a ser delincuentes y chalados en los gobiernos autonómicos", ha lanzado en una entrevista con Europa Press.

Maíllo ha explicado que desde 2025 está vigente un decreto de medidas ante contingencia migratoria que pauta la reubicación de menores migrantes entre las comunidades en situaciones de emergencias migratorias, como ha ocurrido recientemente en Ceuta.

EL PP ACEPTA LAS TESIS DE VOX, QUE ES "LA BANALIDAD DEL MAL"

Cuestionado por la oposición a recibir a estos menores por parte de vicepresidentes autonómicos de Vox, como el caso de Manuel Gavira (Andalucía) u Óscar Fernández (Extremadura), ha insistido en que negarse a cumplir la ley es cometer prevaricación y que el partido presidido por Santiago Abascal es la "banalidad del mal" con su "absoluta falta de compasión" con llamadas a "cazarlos uno a uno", en referencia a unas declaraciones del diputado José María Figaredo.

De esta forma, el líder de IU ha enfatizado que la posición de Vox es "inhumana y cruel" mientras que el PP se dedica a "jugar unos días de poli malo y otros días de poli bueno" a través de su "ambigüedad" respecto a si apoyan el traslado a la península de menores migrantes que están en Ceuta.

Maíllo ha recriminado a los 'populares' que "han saltado las últimas resistencias" que tenían y ya asumen completamente "los presupuestos ideológicos de Vox", como ha simbolizado a su juicio en las condiciones del acuerdo de gobierno entre ambas formaciones para Andalucía, dejando que sea el partido de Abascal el que gestione en dicha autonomía la unidad para la valoración de las víctimas de violencia de género.

Es más, ha agregado que esa dinámica del PP de aceptar los planteamientos "negacionistas" de Vox en los ejecutivos autonómicos que comparten supone el "anuncio" de lo que ocurriría si gobiernan a nivel estatal.

"SILENCIO VERGONZANTE" DE JUANMA MORENO ANTE VOZ

Respecto a la cuestión del traslado de los menores migrantes de Ceuta, Maíllo ha denunciado el "silencio vergonzante" del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, dado que el único que habla sobre este asunto es el vicepresidente de Vox.

Y es que a nivel estatal, ha proseguido el también portavoz de 'Por Andalucía' en el Parlamento andaluz, el PP tiene "un problema" dado que es el propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pide "socorro" a las demás comunidades y que el propio partido en el que milita "no se lo da".

En cuanto a la advertencia de Junts, que mantiene su veto al acogimiento de menores migrantes tras la entrada masiva en Ceuta, el coordinador de IU ha criticado que está en el mismo prisma "reaccionario" y está en su "pelea" con Aliança Catalana para ver quién es "más racista y xenófobo".

"Estamos en un claro caso de xenofobia y de aporofobia. Aquí estamos hablando del rechazo y del desprecio al pobre, no nos equivoquemos, y en eso las derechas, se llamen catalanistas o se llamen españolistas, son iguales", ha zanjado.