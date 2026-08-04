Más de 262.000 extranjeros regularizados por el proceso extraordinario estaban afiliados a 30 de julio

Varias personas migrantes esperan en el exterior de una oficina de la Seguridad Social, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de afiliados extranjeros regularizados en alta en la Seguridad Social por el proceso extraordinario ascendía a 262.475 a fecha de 30 de julio, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ese mismo día, la cifra total de afiliados a la Seguridad Social se situaba en 22.502.259.

De los 262.475 extranjeros regularizados que se encontraban en alta, el 81,5% (213.883) estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 12.675 (4,8%) eran trabajadores autónomos. Por sexos, el 60,3% eran hombres (158.171) y el 39,7%, mujeres (104.304).

El pasado 23 de julio, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó de que más del 70% de las solicitudes recibidas para el proceso de regularización extraordinaria estaban ya en tramitación, lo que suponía más de 822.000 expedientes de las 1.174.978 solicitudes presentadas. La admisión a trámite conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en España.

En términos generales, la afiliación de extranjeros aumentó en julio en 66.046 cotizantes respecto a junio, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 3.512.223 afiliados medios. Son 420.875 más que hace un año y representan ya el 15,6% del total de afiliados.

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 15.535 personas en julio (+4,54%), hasta situarse en 357.621 desempleados, lo que supone 30.959 parados más que hace un año (+9,48%).