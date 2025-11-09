El acceso al parking del Hotel Victoria de Granada se mantendrá tras la remodelación de la calle San Antón

Archivo - Imagen de archivo de las obras de remodelación de la calle San Antón, en Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La remodelación de la calle San Antón avanza conforme al calendario previsto y, en el marco de estos trabajos, el Ayuntamiento de Granada ha decidido mantener "de forma definitiva" el giro desde la calle Recogidas hacia esta arteria del centro, una medida implantada durante la obra para facilitar la circulación en la zona.

Así lo ha emitido el Consistorio local que, tras comprobar su "buen funcionamiento y la mejora que supone en la fluidez del tráfico", ha decidido que los vehículos podrán seguir accediendo al aparcamiento mediante un giro a la derecha desde Recogidas. Para ello, se protegerá la solería con el "fin de habilitar un carril seguro y coherente con la estética del entorno urbano renovado".

De este modo, la configuración que actualmente funciona de manera provisional quedará establecida de forma definitiva, lo que facilitará el acceso a este estacionamiento "muy importante para el comercio y para quienes desean acceder al centro de la ciudad".

El Consistorio ha especificado que la actuación cuenta con la aprobación de la Delegación Territorial de Cultura al tratarse de un entorno protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y que se respetará la solería existente de Recogidas y el itinerario de entrada al aparcamiento se señalizará mediante pequeñas piezas metálicas adheridas al pavimento, que permiten "marcar el carril sin alterar la estética ni la geometría de la calle".

Además, se prestará "especial atención" a la maniobrabilidad de los vehículos para evitar que permanezcan detenidos en el espacio peatonal a la espera de acceso al parking, lo que garantiza la "fluidez del tránsito de personas y la seguridad del nuevo eje peatonal".

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Enrique Catalina, ha afirmado que esta medida se adopta "tras analizar el comportamiento del tráfico durante estos meses de ejecución", y tras constatar que esta solución "reduce maniobras en el entorno, evita recorridos innecesarios alrededor de San Antón y mejora la ordenación de los accesos a la zona".

Al hilo, Catalina ha estimado que esta medida "favorece un acceso más directo para usuarios del hotel, residentes y proveedores, sin interferir en la nueva prioridad peatonal de la vía", y ha señalado también que los granadinos "ya pueden ver" cómo San Antón está adoptando la imagen de una calle "pensada para pasear, disfrutar y vivir el centro, más comercial, amable, más accesible y con vegetación, como no había tenido hasta ahora".

De esta forma, la remodelación de la calle San Antón está transformando esta vía en "uno de los grandes ejes peatonales del centro", con una plataforma única que "prioriza el tránsito a pie y mejora la accesibilidad, manteniendo únicamente la circulación para acceso a cocheras, hoteles y aparcamientos".

En relación, la nueva pavimentación, realizada con granito de ocho centímetros de espesor y diseño geométrico decorativo, ofrece un espacio "más amplio y cómodo" para el peatón y "potencia la actividad comercial del entorno".

Por otra parte, la Administracion local ha concretado que en las próximas semanas comenzará la instalación del nuevo mobiliario urbano, que incorporará bancos y 73 jardineras, y ya ha comenzado la colocación de las farolas ornamentales con maceteros en altura y de los 27 nuevos puntos de luz LED de estética clásica. Además, la actuación incluye la "renovación integral" de las redes de saneamiento y abastecimiento, así como "nuevas canalizaciones subterráneas para futuros servicios".

En contexto, la obra se ejecuta en dos tramos simultáneos, desde Recogidas hasta Alhamar, a cargo de Obras y Servicios Públicos SA y Albaida Infraestructuras SA, con una inversión global de 2.515.767 euros.

La remodelación de San Antón forma parte del Plan de Obras 2024-2027, que contempla 40 millones de euros y alrededor de 60 actuaciones de transformación urbana. En este marco, el Ayuntamiento ha informado de que están también "a punto de finalizar" las intervenciones en Emperatriz Eugenia, Portón de Tejeiro, Martínez Campos y San Vicente Ferrer, a las que se suma el inicio de la obra en la Avenida Cervantes.

Para comienzos de 2026 serán la Avenida Don Bosco, la tercera fase de la Carretera de Málaga y la calle Santiago las que iniciarán sus obras, "donde el peatón tendrá más protagonismo ganando espacio al vehículo y aumentando la presencia de vegetación en las mismas".