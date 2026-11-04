Accidente.- Andalucía pide reabrir la línea del AVE con Madrid "cuanto antes pero con todas las garantías de seguridad"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. A 4 de noviembre d - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha reclamado este miércoles al Ejecutivo nacional reabrir la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía "cuanto antes, pero con todas las garantías de seguridad".

"Lo que más nos importa es la seguridad, que vuelva la seguridad en las comunicaciones ferroviarias en Andalucía", según ha sentenciado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, quien ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado una "revisión exhaustiva y rigurosa de toda la línea ferroviaria del sur y, por supuesto, el cambio del sistema de seguridad".

Ha considerado además que la dimisión de Oscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible llega "muy tarde" y no ha sido "por empatía con las víctimas, sino por las encuestas electorales y porque ya era un lastre para el presidente del Gobierno".

"No puede ser que la línea Madrid-Andalucía sea la única con el sistema antiguo de seguridad", ha indicado la consejera andaluza, quien ha abogado por la reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía "cuanto antes claro pero con toda la seguridad" y tras una "revisión exhaustiva, rigurosa y certificada".

Ha insistido en que la "máxima seguridad quiere decir que se haga una revisión en profundidad de la línea ferroviaria Madrid-Andalucía para saber que está en perfecto estado de seguridad y que sí se ha cambiado también el sistema de seguridad antiguo y obsoleto que solo existe en nuestra tierra".

"Lo importante es que se cumpla con la seguridad para que los ciudadanos puedan volver a tener confianza en la línea ferroviaria, y se necesita que esa revisión y auditoría sea exhaustiva, rigurosa y esté certificada por profesionales", ha manifestado Carolina España, quien ha recalcado que "no es normal" y es "insoportable" dos accidentes ferroviarios con 115 fallecidos en la misma línea.

"Cuando se ponga en marcha y se reabra la línea del AVE, queremos total seguridad", ha sentenciado la consejera andaluza, para quien "no es normal que los maquinistas hablen de ruleta rusa y que seamos la única línea ferroviaria con el sistema de seguridad sin renovar" cuando había unos "fondos europeos que se adjudicaron y se licitaron".

"Cuándo el ministerio ha dicho que la va a poner en marcha, si en 10 días o si con menos frecuencia, no sé qué garantía de seguridad tiene eso", ha agregado la vicepresidenta de la Junta, para quien el Gobierno central "no solo tiene que dar explicaciones, sino que tiene que certificar que si se pone en marcha la alta velocidad en esta línea ferroviaria tiene que ser con total garantía de seguridad".