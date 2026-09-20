Un accidente múltiple en el Puente del Centenario de Sevilla obliga a cortar los carriles sentido Huelva y reversible

Archivo - Imagen de recurso del Puente del Centenario. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre varios vehículos en el Puente del Centenario ha provocado el corte del carril izquierdo, sentido Huelva y del central reversible, además de que ha provocado un kilómetro de retenciones en cada sentido.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) consultada por Europa Press, sobre las 19,00 horas se ha producido el siniestro que presuntamente ha involucrado a varios vehículos.

Paralelamente, un incendio ha provocado ocho kilómetros de retenciones en la AP-4 sentido Sevilla y cuatro hacia Cádiz, mientras se desarrollan en el lugar las labores de extinción por parte de los efectivos de bomberos.