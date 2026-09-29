Un acertante de Cazorla (Jaén) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo
MADRID 29 (EUROPA PRESS)
El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 29 de septiembre, ha dejado un premio de un millón de euros en Cazorla (Jaén).
Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código GKG32985, ha sido validado en la Administración nº1, situada en Doctor Muñoz, 1.
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 25 de septiembre, ha estado formada por los números 12, 11, 38, 15 y 49. Las estrellas son 10 y 12. La recaudación ha ascendido a 83.129.994,20 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (cinco + dos) que ha sido validado en Reino Unido.
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 29 de septiembre, ha estado formada por los números 4, 31, 12, 44 y 7. Las estrellas son 11 y 8. La recaudación ha ascendido a 34.544.004 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº6 de Reus (Tarragona), situada en Plaza de la Pastoreta, 6.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 28 millones de euros.