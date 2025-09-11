Activada en Granada una campaña municipal informativa sobre la zona de bajas emisiones junto con comercio y hostelería

Archivo - Señalética para la ZBE de Granada, en imagen de archivo - PERFIL EN 'X' DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, en coordinación con la Federación de Comercio y la Federación de Hostelería, ha puesto en marcha una campaña informativa para reforzar la comunicación con la ciudadanía de cara a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

El objetivo es que todos los usuarios, tanto de comercios como de establecimientos hosteleros, cuenten con información "clara, accesible y actualizada sobre el funcionamiento de la medida y las alternativas de acceso a la ciudad", según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa este jueves.

"Existe una comunicación constante y fluida entre el Ayuntamiento y las federaciones de comercio y hostelería de Granada. Nuestro objetivo común es que los clientes tengan la máxima información y tranquilidad a la hora de acudir a sus establecimientos", ha señalado la concejala de Movilidad de Granada, Ana Agudo, quien ha subrayado la implicación del sector en esta campaña conjunta.

Las federaciones trasladarán la información a todos sus socios y establecimientos asociados, donde se podrán colocar carteles con un código QR que enlaza directamente con la página web del área de Movilidad. De esta forma, los usuarios podrán consultar de manera rápida y sencilla la etiqueta medioambiental de su vehículo y conocer si puede acceder a la ZBE sin ningún tipo de restricción.

La campaña incide en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, "resolver las dudas de los clientes mediante la información disponible a través de los códigos QR colocados en los locales comerciales y hosteleros".

En segundo lugar, "garantizar que los usuarios puedan conocer de forma sencilla si sus vehículos tienen acceso permitido, ya que en la web municipal basta con introducir la matrícula para obtener una respuesta inmediata".

Y, en tercer lugar, "ofrecer alternativas claras a quienes no cumplan con los requisitos de acceso, recordando que Granada cuenta con una amplia red de más de 45 parkings: los de borde y los habilitados, situados dentro de la ZBE, que permiten a los vehículos que no pueden entrar en la zona hacerlo como medida alternativa, siempre que permanezcan estacionados en ellos un mínimo de una hora".

De esta manera, se garantiza que toda la ciudadanía pueda seguir accediendo "con normalidad al centro y disfrutando de su oferta comercial y hostelera". Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Granada y las federaciones de comercio y hostelería trabajan de la mano para asegurar una transición ordenada y transparente hacia una movilidad más sostenible.

"Queremos que la ciudadanía sepa que puede seguir disfrutando del comercio y la hostelería del centro con total confianza. Granada avanza hacia un modelo de ciudad más saludable sin renunciar a la vitalidad y la fortaleza de sus negocios", ha concluido Ana Agudo.