Activo un incendio forestal declarado este domingo en el paraje La Canaleja en Pozoblanco (Córdoba)

También en activo un incendio declarado en el municipio cordobés de Montoro, en la zona finca El valle

POZOBLANCO, (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este domingo un incendio forestal activo en el paraje La Canaleja, en el término municipal de Pozoblanco (Córdoba), zona hasta la que se han desplazado cerca de 60 efectivos de este servicio.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el incendio está activado desde las 13,36 horas de esta tarde en dicha localidad cordobesa. Asimismo el organismo de emergencias ha detallado a esta agencia que se trata de una zona forestal de mucho pasto seco donde no consta la presencia de viviendas o residentes.

Hasta el lugar se han movilizado un total de 59 efectivos del Infoca, compuestos por ocho medios aéreos -- cuatro aviones de carga en tierra y uno de coordinación, un helicóptero pesado, uno semipesado y otro ligero--. Por el terreno también trabajan un total de 50 efectivos terrestres, junto con un vehículo autobomba para conseguir estabilizar el fuego.

Además de este incendio, la provincia de Córdoba también ha registrado este domingo otro fuego activo en la zona finca El Valle, en el municipio de Montoro, que ha sido declarado sobre las 11,12 horas de esta mañana.

Según ha indicado el Infoca en la misma red social, el fuego se encuentra próximo al trazado del AVE. Hasta esta ubicación se han desplazado un total de ocho efectivos del Infoca, compuesto por dos vehículos autobombas, dos helicópteros --uno ligero y otro pesado--, dos grupos de bomberos forestales y dos técnicos de operaciones.