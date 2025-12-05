La actual Capital Europea de la Cultura y la que lo será en 2026 se suman oficialmente a Granada 2031

Adhesiones internacionales a la candidatura granadina para Capital Cultural Europea en 2031 - AYUNTAMIENTO

GRANADA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada ha sumado a su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031 el respaldo oficial de Nova Gorica (Eslovenia), que tiene actualmente la distinción, y de Oulu (Finlandia), que la tendrá en 2026. A estos apoyos se suman también Cluj-Floresti (Rumanía) y las alianzas activas con otras que ya lo fueron como Évora (Portugal), Lovaina (Bélgica) y Victoria (Malta).

Se está consolidando así, según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota este viernes, una red internacional "de primer nivel" en torno a Granada 2031. La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha subrayado en este sentido la presencia "en las principales redes culturales europeas y el respaldo que estamos recibiendo de ciudades que ya son o van a ser Capital Europea de la Cultura refuerzan enormemente nuestra imagen en Europa".

"Hablamos de adhesiones institucionales, y además de un reconocimiento real al trabajo cultural, social y creativo que está desarrollando nuestra ciudad", ha afirmado Carazo, quien ha destacado igualmente que "cada uno de estos apoyos supone un paso más en la consolidación de un proyecto sólido, con dimensión europea, basado en la cooperación, la sostenibilidad y la excelencia cultural".

El respaldo de Nova Gorica, ciudad que ejerce actualmente como Capital Europea de la Cultura, se ha gestado en el marco del proyecto Station for Transformation, financiado por la Iniciativa Urbana Europea, la cual cuenta con la participación del Área de Sostenibilidad, Agenda Urbana y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Granada, que desarrolla diferentes acciones de concienciación ciudadana ligadas a los procesos de transformación urbana.

En este encuentro el alcalde de Nova Gorica, Samo Turel, ha expresado su compromiso con la candidatura granadina y ha resaltado la importancia de "disponer de proyectos urbanos transformadores, con amplia participación ciudadana y apoyados en el potencial local, partiendo de un análisis riguroso de las debilidades como base para el cambio y la superación".

La ciudad finlandesa de Oulu, que será Capital Europea de la Cultura en 2026, ha mostrado su apoyo a Granada a través de su segunda teniente de alcalde, Miina-Anniina Heiskanen, quien acudió a la ciudad para participar en el evento de cierre del proyecto Let's Go Circular del programa Urbact (Feder).

Este proyecto, centrado en el fomento de la economía circular a nivel local, ha permitido a Granada exponer sus buenas prácticas en ámbitos como la concienciación ciudadana, la gobernanza, la gestión del ciclo del agua y la inclusión social, consolidando su posición como referente europeo en sostenibilidad urbana. Estas adhesiones se han formalizado en el marco de la conferencia final del proyecto europeo Urbact Tex10, celebrada del 2 al 4 de diciembre de 2025 en la ciudad de la Alhambra.

"El apoyo de una ciudad que será Capital Europea de la Cultura en 2026 tiene un enorme valor simbólico y estratégico para nosotros. Nos sitúa en el mapa europeo de las ciudades que creen en la cultura como motor de transformación", ha aseverado Carazo. El evento de cierre de Let's Go Circular, que congregó en Granada a representantes de diez ciudades europeas, sirvió también de escenario para sumar dos nuevos apoyos institucionales a la candidatura. La doctora Evelyn Menges, en representación de Múnich (Alemania), y Bogdan Pivariu, alcalde de Floresti (Rumanía), manifestaron su respaldo a la aspiración de Granada de convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031.