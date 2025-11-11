Acuerdo laboral en la fábrica de campanas de cocina de Pulianas (Granada) que prepara el cierre

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO, sindicato que preside el comité de empresa de Steelgran Componentes Sociedad Limitada, ha informado este martes de que ha llegado a un acuerdo indemnizatorio para la plantilla en el acto de conciliación previo a huelga celebrado este pasado lunes, tras anunciar esta empresa que fabrica campanas extractoras de cocina un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para los 49 profesionales de este centro de trabajo y el cierre definitivo de la planta de Pulianas, en el área metropolitana de Granada, en marzo de 2026.

Así lo ha detallado CCOO en una nota de prensa en la que ha indicado que los trabajadores de este centro, dedicado a la fabricación de campañas extractoras para cocinas, han decidido ratificar este acuerdo en asamblea, con 43 votos a favor, dos en contra y una abstención.

El sindicato ha defendido que ha peleado para que los trabajadores afectados por este cierre "tengan las mejores condiciones posibles", en tanto conforman una plantilla don empleados con antigüedades superiores a los 25 años de trabajo con edades que rondan los 50 años, "que pueden tener ciertas dificultades a la hora de recolocarse en el mercado laboral".

Por ello, desde el comité de empresa presidido por CCOO, han exigido a la empresa "el cumplimiento de lo establecido en convenio, que finalmente se ha logrado: indemnizaciones de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades".

La aplicación de esta cláusula se extenderá "a toda la plantilla, independientemente de su antigüedad", y, según ha proseguido CCOO, el comité de empresa "ha logrado también el reconocimiento de la antigüedad real de algunos de los afectados por el ERE evitándoles tener que acudir a juicio".

Para el presidente del comité de empresa, Javier Trapero, este acuerdo "evita la huelga convocada por los trabajadores que estaban dispuestos a luchar por unas condiciones dignas para su salida" y garantiza "la paz social para las próximas semanas de trabajo" teniendo en cuenta que la producción se parará a final de año y el cierre definitivo está previsto para marzo de 2026.

Además, CCOO ha logrado que los trabajadores con al menos seis años de antigüedad puedan optar a un plan de recolocación a través de una agencia externa, o en su defecto, a un complemento indemnizatorio de 4.000 euros.

Steelgran Componentes SL, ubicada en la sede de la antigua Portinox, fue vendida por Teka a una empresa china en 2024. CCOO ya denunció en su día una oleada de despidos en este centro de trabajo, que ahora cierra en el marco de una estrategia de traslado de la producción, han apuntado desde el sindicato.