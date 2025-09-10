Adelante acusa a la Junta de hacer una Ley de Vivienda que "protege a las rentas altas, como siempre"

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha recriminado este miércoles al Gobierno andaluz el espíritu de la futura Ley de Vivienda de Andalucía, cuyo anteproyecto aprueba en esta jornada el Consejo de Gobierno para su posterior remisión al Parlamento de Andalucía, por considerar que "protege a las rentas más altas, como hace siempre".

La parlamentaria Begoña Iza ha abundado en rueda de prensa sobre las pretensiones del texto que en esta jornada acuerde remitir el Gobierno andaluz a la Cámara autonómica para señalar "no es para los jóvenes, ni para el general de los andaluces, que no pueden pagarse una vivienda", antes de reafirmarse en la conclusión de que "protege a los de siempre", donde ha incluido a las constructoras y a los fondos de inversión.

"No nos sorprende nada viniendo del PP", ha proseguido argumentando la diputada de Adelante, quien ha apuntado que la futura norma "va a poner todavía más fácil la construcción en zonas que se consideran prioritarias".

Iza ha recriminado al presidente de la Junta de Andalucía que este martes apostara por un acto de presentación de la Ley de Vivienda "con gran boato y mucha parafernalia", crítica a la puesta en escena que ha sumado el pronunciamiento de Moreno de que "tuvo el valor de decir que es una ley para los jóvenes", para seguidamente concluir que "los jóvenes tienen que estar muriéndose de la risa" ante esa conclusión proclamada por el presidente andaluz.

La diputada de Adelante se ha cuestionado que el "plan estrella" tras la Ley de Vivienda sea anunciar la construcción de 20.000 viviendas en cinco años por cuanto ha relacionado casos como una promoción de vivienda pública en Sevilla cuyo precio medio de venta era de 300.000 euros para preguntarse con ese precio "qué joven va a poder acceder a una vivienda" y advertir de que esa meta de 20.000 viviendas "no son nada comparadas con las 640.000 viviendas que están secuestradas por bancos y fondos de inversión" y sobre las que ha propuesto "que deberían salir al mercado como VPO, alquiler asequible, vivienda asequible".

A esa situación ha sumado al análisis de un mercado inmobiliario agravado por la generalización de las viviendas turísticas por cuanto ha señalado su incidencia sobre "los precios de alquiler de sus entornos", para lamentar que de esa forma "impida a los andaluces vivir en sus centros históricos" y ha reprochado que "es la realidad a la que el gobierno de Moreno Bonilla no se atreve a meterle mano".

Begoña Iza ha lamentado particularmente que la futura ley propiciará que "las VPO van a poder salir al mercado en circunstancias excepcionales y justificadas" para argumentar que esa coletilla propiciará que esas viviendas públicas "salgan a los pocos años al mercado libre", circunstancia que le ha llevado a reafirmarse en el argumento de que "es una ley, por tanto, como siempre hace el PP, para sus amiguetes".

La diputada de Adelante ha asegurado que "nos comprometemos a desgranar esta ley para que sepan bien los andaluces y las andaluzas quién está manejando su futuro, que tienen unos intereses que van mucho más allá de los intereses de la gente normal y corriente".

"UN AGUJERO" CON LAS BASES DE ROTA Y MORÓN EN EL PLAN CONTRA ISRAEL

Por otra parte, Iza se ha pronunciado sobre las medidas que anunció el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre Israel por su bombardeo sobre Gaza para lamentar que en ese plan "hay un agujero en Andalucía, que son las bases de Rota y Morón, por los que se va a colar el transporte de armas a Israel", para lamentar que "esto me da mucha vergüenza".

La diputada ha lamentado que las medidas del Gobierno "llegan tarde y no son tan agresivas ni tan contundentes como las que se aplicaron para Rusia en su momento, a las que se le bloquearon las cuentas".

Sobre el papel de ambas bases se ha cuestionado "dónde está aquí el andalucismo que promueve el señor Moreno Bonilla" y ha criticado que "guarda silencio" y que "su andalucismo solo le sirve para pelearse con Sánchez cuando llega el momento y aquí a Andalucía no la defiende nunca nadie".

"Necesitamos mucho más soberanismo para defender los intereses de Andalucía", ha sostenido la diputada de Adelante, quien ha afirmado que "Andalucía es una tierra de paz y no tiene por qué estar subyogada a intereses como si fuéramos una colonia".

Ha explicado, sobre la petición de Por Andalucía de que se guarde un minuto de silencio por la situación en Gaza antes de que comience el Pleno del Parlamento este miércoles, "nos sumamos a esta petición, pero estamos esperando la respuesta" tras apuntar que "ha habido una callada por respuesta".