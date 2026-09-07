Adelante acusa a Moreno de "arrodillarse" ante Vox al "negarse" a que lleguen a Andalucía menores migrantes

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante la rueda de prensa. A 07 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios para presentar el plan de Adelante - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha acusado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "arrodillarse" ante las políticas de Vox al "negarse" que lleguen a la comunidad menores migrantes no acompañados.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, García ha señalado que Moreno parece que "no manda en su gobierno, sino que manda Vox" con Manuel Gavira (vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local) al frente.

"El señor Moreno Bonilla ha pasado de tener un corazón así de grande a olvidarse de ese corazón y arrodillarse ante las políticas de Vox", ha indicado García.

Sobre la crisis migratoria en Ceuta, ha manifestado que el Gobierno de Pedro Sánchez "lo ha hecho fatal y Marruecos es responsable de esta situación, pero a los niños y niñas hay que acogerlos" y eso debería estar por encima de "ideologías".

Ha preguntado a Moreno si "va a dejar tirados a niños y niñas" y se ha mostrado convencido de que "no le importa Ceuta nada": Muchas palabritas pero lo importante son los hechos, que son acoger a los niños y niñas que están solos sin su familia y que necesitan de todo nuestro apoyo".