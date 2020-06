Adelante advierte que la contratación de 20.000 sanitarios es "la de cada verano" y pide un refuerzo específico

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reprochado este lunes que el anuncio de 20.000 contratos a sanitarios en Andalucía realizado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "es el mismo plan de cada verano para el refuerzo de las vacaciones" y ha reclamado "un refuerzo específico en la sanidad pública" ante la situación de pandemia por coronavirus.

En rueda de prensa telemática, García ha instado a "rascar y ver la letra pequeña" en esta "buena noticia" que es la contratación de 20.000 profesionales porque "se trata de los mismos de cada año". "No se puede hacer en materia sanitaria lo mismo cuando estamos en una situación de pandemia", ha advertido.

De esta manera, ha tachado de "barbaridad" este anuncio y ha demandado "blindar" la sanidad pública, incluso "a costa de intervención en la privada", con un siete por ciento del PIB. En este sentido, ha reclamado que los médicos residentes que acaban ahora "se queden en Andalucía y vuelvan a nuestros centros sanitarios". "Eso sería un refuerzo de la sanidad pública", ha indicado.

En esta misma línea, se ha pronunciado este lunes la portavoz parlamentaria de Adelante, Inmaculada Nieto, quien ha avisado de que este plan anunciado por el presidente de la Junta "no es nuevo" y, es más, ha cosechado "la opinión desfavorable" de los sindicatos sanitarios porque es "insuficiente".

"No alcanza para cubrir todas las vacaciones de los sanitarios tras meses tan difíciles, no alcanza para hacer un seguimiento de la evolución de la pandemia en Atención Primaria y no dar para atender a personas sin Covid-19 que no han sido atendidos en estos meses", ha explicado.