Adelante afirma que a la Junta le "crecen los enanos" en el ámbito sanitario, tras citación judicial de gerentes del SAS

La portavoz adjunta del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, Begoña Iza, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 10 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Begoña Iza, ha manifestado este miércoles que al Gobierno del PP-A le "crecen los enanos" en el ámbito sanitario, tras la citación judicial de los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en calidad de investigados.

En rueda de prensa, Iza ha criticado que siga sin convocarse un pleno monográfico sobre sanidad en el Parlamento, con los "escándalos" que se están viendo.

Al Gobierno andaluz del PP-A, según ha dicho, le "están creciendo los enanos con el asunto de la sanidad y ya hay fecha para que los tres últimos gerentes del SAS, imputados, y la viceconsejera de Economía vayan a declarar ante el juez por los diversos escándalos que está habiendo en la sanidad pública andaluza".

Este miércoles se ha conocido que el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado como investigados el próximo 25 de noviembre a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán tras la querella registrada por los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz por "posibles irregularidades" en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021.

El juzgado también cita, el día 18 de noviembre, como testigos, a tres exinterventoras de la Junta, entre ellas la que fuera interventora general y actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez.