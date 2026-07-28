Adelante alerta de la "amenaza" que ve en la "expansión descontrolada" de industria del biogás en el medio rural andaluz

Reunión de Adelante Andalucía con vecinos sobre expansión de industria del biogás. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Adelante Andalucía Begoña Iza ha mantenido una reunión con colectivos de distintos municipios de la provincia de Sevilla afectados por plantas de biogás actualmente en trámite de instalación y construcción, y ha advertido de la "amenaza real" que, a su juicio, sufren los municipios afectados ante la proliferación de proyectos de industrias de biogás que "se están instalando sin control por todo nuestro territorio".

Según ha informado Adelante en una nota, vecinos de las localidades sevillanas de Morón de la Frontera, Bollullos de la Mitación y Écija han trasladado a la citada parlamentaria su "preocupación" por unas instalaciones "muy contaminantes, que hacen la vida sencillamente imposible en los lugares en los que se instalan, principalmente por el hedor, por la peste y por el tráfico de camiones".

Además, Begoña Iza ha advertido de que estas plantas, presentadas como renovables, "se están instalando de forma totalmente experimental, y en la práctica se plantean como macro vertederos, y los municipios que están a su lado tienen sencillamente que aguantarse y resignarse a que su municipio también se convierta en un macro vertedero", ha añadido.

Desde Adelante Andalucía explican que, desde hace meses, Begoña Iza, también portavoz de Medio Ambiente en su formación, lleva manteniendo reuniones y tomas de contactos "con todo tipo de plataformas ciudadanas y colectivos locales", y ha anunciado que Adelante Andalucía establecerá "una línea de comunicación directa con cualquier municipio, con cualquier colectivo que vea que su pueblo, que su territorio está siendo atacado o amenazado por estas industrias del biogás".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a todos los colectivos afectados a contactar con Adelante Andalucía, desde la seguridad de que desde dicha formación van a "apoyar sus reivindicaciones" y a "ir de la mano con ellos para luchar desde las instituciones".

En este sentido, la diputada ha criticado que estas instalaciones se presenten como energías renovables cuando "la realidad es que no son ni limpias, ni circulares, ni verdes", según ha apostillado.

Por último, Begoña Iza ha anunciado que desde el grupo parlamentario de Adelante registrarán en otoño una proposición no de ley (PNL) para exigir una moratoria a las autorizaciones ambientales que se están concediendo "como churros a estas industrias mal llamadas renovables".

La iniciativa reclamará también "una planificación" y "una consulta a los municipios", según ha detallado la diputada, que ha defendido que "se consulte a los municipios, se hable con transparencia", y "se transmita la información a la ciudadanía con transparencia".