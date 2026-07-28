Un total de 577 menores se benefician este año de las Escuelas de Verano en el Campo de Gibraltar

Javier Ros, Alfonso Candón y Juan Franco en una de las Escuelas de Verano de la Junta en La Línea. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, impulsa un año más las Escuelas de Verano en el Campo de Gibraltar, del que se van a beneficiar unos 577 menores de la comarca y que tiene como objetivo garantizar tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda), desarrollar actividades socioeducativas, de ocio y tiempo libre, además de busca permitir la conciliación familiar y laboral.

Según ha indicado la Junta en una nota, cinco son las entidades que desarrollan un total de once Escuelas de Verano en las localidades de Algeciras, La Línea, San Roque y Tarifa, para las cuales el Gobierno andaluz ha destinado cerca de 470.000 euros.

De este modo, la Coordinadora Alternativas desarrolla el programa en las localidades de Algeciras y San Roque, mientras que Nuevo Hogar Betania lo lleva a cabo en La Línea, Asansull en La Línea y Tarifa, Victoria Kent en Algeciras y Familia Vicenciana en La Línea.

La Junta ha indicado que gracias a esta iniciativa, para la cual se destina un millón de euros en el conjunto de la provincia de Cádiz, se ofrece a los pequeños participantes desayuno, almuerzo y merienda (entregándose esta última a la salida) y se desarrollan acciones complementarias como educación en valores, ocio saludable, un refuerzo extracurricular, deporte y hábitos de vida saludable.

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Servicios Sociales en la provincia, Alfonso Candón, han visitado algunas de las Escuelas de Verano que se desarrollan en la comarca, concretamente las que se llevan a cabo en La Línea de la Concepción por parte de Familia Vicenciana, Asansull y Nuevo Hogar Betania.

En total son 385 los menores de la localidad que participan en estas escuelas, 100 de ellos en el Centro Contigo de la Familia Vicenciana, 90 en la escuela de Asansull en el CEE Virgen del Amparo y 195 en las que desarrolla Nuevo Hogar Betania en los CEIP Santa Ana, Carlos V y Huerta Fava.

Los responsables de la Junta han destacado la importancia de este tipo de programas que hace que los menores puedan disponer de un lugar en el que aprender y divertirse durante el verano, "lo que supone una gran ayuda para aquellos padres que están trabajando o en búsqueda activa de empleo".

En la misma línea se han pronunciado responsables de Asansull, Familia Vicenciana y Nuevo Hogar Betania durante la visita a sus respectivas escuelas, agradeciendo el respaldo de las administraciones para poner en marcha este servicio.