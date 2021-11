Adelante Andalucía acusa a Moreno "de mentir en la cifra de emisiones de efecto invernadero que se compromete a reducir"

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha acusado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "mentir" durante su asistencia a la Cumbre del Clima 2021 en la ciudad escocesa de Glasgow, "en la cifra de emisiones de efecto invernadero que se compromete a reducir" en esta comunidad.

La miembro de Adelante Andalucía y diputada no adscrita en el Parlamento andaluz Ángela Aguilera ha indicado en un comunicado que Moreno "miente a los andaluces" cuando dice que su plan andaluz por el clima va a generar una reducción de emisiones de efecto invernadero de un 41%.

Según la portavoz de Adelante, Moreno "miente con las cifras porque la contabilidad esta trucada y la realidad es que la Junta de Andalucía tiene un plan andaluz por el clima que solo va a reducir un 10% las emisiones en nuestra comunidad", muy por debajo de la media que plantea Europa.

En su opinión, "el desajuste se da porque el Gobierno del PP-A no está utilizando las mismas referencias que plantean el grupo de expertos europeos". Según ha señalado, el plan de Moreno "no fija las cantidades reales de reducción en una comunidad donde no se ha declarado la emergencia climática".

Para Adelante, la propuesta denota "la falta de compromiso medioambiental y con una transición real en Andalucía y olvida dar respuesta a las transiciones urgentes y necesarias que tienen que producirse por ejemplo en las centrales de carbón de Los Barrios en Cádiz, de Carbonera en Almería y de Puente Nuevo en Córdoba".