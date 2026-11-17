El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a la candidata al Congreso por Jaén, Silvia Cano, en el acto público 'Pregunta sin filtros'. - ADELANTE ANDALUCÍA

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido este martes en Jaén que "la provincia de Jaén es una provincia en la que podemos entrar en el Congreso de los Diputados", al tiempo que ha denunciado "la desconexión de Jaén con el resto de Andalucía" y ha afirmado que esta situación "solo se revertirá con una candidata que defienda a la clase trabajadora andaluza en Madrid".

Durante el acto público 'Pregunta sin filtros', celebrado junto a la candidata al Congreso por Jaén, Silvia Cano, García ha reivindicado que "no hace mucho tiempo que fuerzas a la izquierda del PSOE tuvieron diputados en el Congreso por la provincia de Jaén" y ha asegurado que "eso se va a volver a repetir" con su partido.

"Creemos que, si no hay una diputada como nuestra compañera Silvia Cano, si no hay una diputada andalucista de Jaén en el Congreso, no vamos a conseguir que Jaén deje de ser una provincia maltratada. Por ejemplo, en materia de infraestructuras, en materia de conexión ferroviaria, es posiblemente la provincia más olvidada, más maltratada y que siempre queda fuera de todos los planes del Estado', ha apostillado el dirigente andalucista.

Por su parte, Cano ha situado la despoblación, la precariedad de los transportes y el abandono del medio rural como los principales problemas de la provincia. "Desde Adelante Andalucía venimos a reclamar que el campo reciba la ayuda que requiere, sobre todo para la gente que lo trabaja día a día. Que los temporeros tengan buenas condiciones laborales y que el tren nos comunique, que seamos una provincia bien conectada con el resto de Andalucía y de España", ha señalado.

La candidata al Congreso por Jaén también ha criticado la situación de la vivienda en la capital, donde, según ha afirmado, la vivienda protegida alcanza precios superiores a la libre. "Nos hemos reunido con una persona que llevaba 14 años esperando una Vivienda de Protección Oficial (VPO) y se la ofrecieron por 350.000 euros en Jaén", ha denunciado.