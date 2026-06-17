Adelante Andalucía carga contra el Gobierno PSOE-Sumar: "De tanto defraudar abonan la llegada de la extrema derecha"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a las diputadas del grupo, Inmaculada Manzano y María del Carmen García, durante la rueda de prensa de los grupos parlamentarios en en el Parlamento. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha lamentado este miércoles la situación actual del Gobierno central, formado por PSOE y Sumar, al que le ha pedido que sea "valiente" en la lucha contra la corrupción y en políticas de vivienda.

"De tanto defraudar están abonando el campo para que llegue la derecha y la extrema derecha. La mejor forma de que no llegue la derecha es luchar contra la corrupción, venga de donde venga", ha asegurado en una rueda de prensa en el Parlamento.

Sobre la declaración como investigado del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en el uso dado al dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra, García ha cuestionado la "ética" de su trabajo tras asumir la jefatura del ejecutivo.

"Yo creo que un expresidente del Gobierno, que tiene un sueldo vitalicio, no debería cobrar ni un solo euro de lo privado si tiene ese sueldo vitalicio y menos asesorando a empresas para que se relacionen de manera privilegiada", ha señalado.

En esta línea, ha pedido a la izquierda que "se parezca más a la gente normal y corriente" frente al descubrimiento de joyas que le fueron incautadas a Zapatero durante un registro y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones de euros.

"No pido aquí un voto de pobreza, no le pido a nadie ser franciscano, pero al menos que los dirigentes de izquierda se parezcan un poquito más a la mayoría", ha aseverado.