Montero se desmarca de "actividades reprobables" de Leire Díez y ve al PSOE como "perjudicado" si le ha pagado viajes

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha subrayado este martes que su nombre no sale implicado "en ninguna materia que tenga que ver con las actividades reprobables" de la exmilitante socialista Leire Díez, así como ha sostenido que si el partido pagó viajes o dietas de esta persona actualmente investigada habría resultado "perjudicado" por esta cuestión.

Son ideas que la también secretaria general del PSOE-A ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre presuntos casos de corrupción actualmente en investigación y que afectan a su partido.

Montero se ha desmarcado de esas actuaciones supuestamente corruptas, y ha puesto de relieve que, "cuando se ha mencionado algo que tenga que ver" con su "responsabilidad" --teniendo en cuenta que ella fue también vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda--, "lo que se ha puesto de manifiesto es que no consiguieron su fin" quienes presuntamente buscaban cometer ilegalidades.

"Creo que esto es lo importante, porque cualquiera puede hacer una anotación en un cuaderno, pero lo que se pone de manifiesto es que los intentos que se habían hecho por parte de Leire Díez, o de las personas que le rodeaban, no habían llegado a buen puerto, entre otras cuestiones, porque los controles, porque los valores que presiden los nombramientos" mientras ella fue "responsable" de los organismos correspondientes, "han sido otros".

"Por tanto, todo lo que tengo que decir es que lo que se conoce de lo que en este momento tenemos de levantamiento de secretos de sumario pone de manifiesto que esto que se llama 'trama' no consiguió su objetivo, porque había personas que tenían una serie de valores, de criterios a la hora de desarrollar sus actuaciones, que impidió que consiguieran el resultado".

Montero ha incidido en subrayar que esto le parece "muy importante", porque el que "haya gente que quiera violentar la normativa, el normal desempeño de las tareas, puede ocurrir, pero lo importante es que los administradores y las administraciones tengamos instrumentos que permitan realmente que eso no ocurra".

De igual modo, Montero ha sostenido que lo que se ha conocido "por ahora de todo el sumario que se va revelando es que ha habido situaciones en las que el perjudicado ha sido el PSOE", que "parece que ha podido abonar determinadas cuestiones que probablemente no correspondían".

"Me estoy refiriendo a lo que conocimos ayer de que si se le habían pagado determinadas dietas o viajes a Leire (Díez) por orden del secretario de Organización" de ese momento, Santos Cerdán, ha continuado Montero antes de agregar que, si eso ha sido así, "desde luego han perjudicado al Partido Socialista y a todos los militantes" que pagan sus cuotas para que la formación "pueda cumplir con su objetivo, que no tiene nada que ver con esto", según ha remarcado antes de aseverar que "en ningún caso" se puede decir que el PSOE "financió" o "protegió" a dicha militante.

La 'número dos' de la dirección del PSOE ha defendido que el PSOE debe mostrar su "absoluta colaboración" con investigaciones que se deben llevar a cabo, así como que "no ha habido registros en la sede del PSOE", sino "requerimientos de información más o menos filtradas y más o menos espectaculares sin que se haya investigado la filtración" a los medios de comunicación, según ha apostillado.

SOBRE EL PERIODO DE REFLEXIÓN DE SÁNCHEZ

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que la "cloaca" vinculada a Leire Díez se activara "16 horas después de la carta" que Pedro Sánchez dirigió a la ciudadanía en abril de 2024 para decir que se tomaba unos días de reflexión sobre si debía continuar en el cargo tras conocerse la investigación que afectaba a su esposa, Begoña Gómez, la vicesecretaria socialista ha defendido que en aquellos días en los que el también líder del PSOE "solicitó un receso para pensar sobre su futuro ante la situación judicial y de acoso mediático que vivía, para nada hubo ninguna otra cuestión en el entorno directo del presidente que no fuera estar preocupado por su propio estado psicológico", por "la situación que vivía".

"Yo estaba allí, y fueron cinco días intensos en esa línea", ha agregado Montero, que ha apuntado que su "única obsesión" entonces "era que el presidente Sánchez se recuperara y pudiera volver a sus tareas con mayor energía de la que le había obligado a tener que retirarse durante esos cinco días".

La vicesecretaria general del PSOE ha añadido que ella está "muy tranquila por el comportamiento" de su partido, y ha valorado los "procedimientos que se han puesto en marcha" desde que hace un año se produjera la salida de Santos Cerdán como secretario de Organización y que este pasado lunes detalló la actual responsable de esa función, Rebeca Torró.

No obstante, Montero ha apuntado que "riesgo cero" de que se produzcan casos de corrupción "nunca existe, ni en el PSOE, ni en el Partido Popular, ni en ningún partido político, ni en ninguna institución", pero "lo importante es extremar los instrumentos para minimizar los riesgos, como ocurre en todas las actividades de la vida, y esto es lo que ha hecho el Partido Socialista, y ayer la secretaria de Organización lo explicó con mucha claridad", ha aseverado.

De igual modo, Montero ha expresado su "más absoluto rechazo a conductas que se hayan protagonizado por parte de militantes, simpatizantes, allegados o dirigentes del PSOE que están en las antípodas, muy lejos de lo que representan los valores socialistas".

Ha puntualizado que, más que "preocupación", siente "rechazo, repulsa" por "todas esas conductas que vamos conociendo", desde la premisa de que "a ningún socialista nos puede gustar que aquellos que se llamaban compañeros estén en el centro de actuaciones que son reprobables por parte de todos los demócratas, y por supuesto por parte de los socialistas, que tenemos un código ético muy firme, muy contundente en relación con esta materia", según ha zanjado.