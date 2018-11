Adelante Andalucía cree que a sus rivales les viene "muy bien" hablar de Cataluña para ocultar "su incompetencia"

Publicado 06/11/2018 11:12:42 CET

Exige a Cospedal que dimita y la afea que sólo haya dejado el cargo en el PP para continuar como aforada: "Dice muy poco de alguien que ha sido líder del partido"

Los candidatos de Adelante Andalucía a la Presidencia y Vicepresidencia de la Junta, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, respectivamente, han considerado este martes que a sus rivales en las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre les "viene muy bien" hablar de Cataluña en vez de los problemas de Andalucía para así ocultar "su incompetencia".

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Maíllo ha sostenido que, en el marco de las elecciones, el debate debe centrarse en "qué Andalucía queremos para el siglo XXI y para los próximos cuatro años". Así, si bien entiende que "Cataluña es un problema grave para España", ha acusado al PP-A de no querer hablar de Andalucía "porque no quiere decir lo que quiere para esta comunidad, porque ya lo ha demostrado con lo que ha supuesto el Gobierno de Rajoy".

Y cree que lo mismo ocurre con el PSOE-A y Cs, que "han gobernado juntos" en Andalucía, porque "les viene muy bien un debate en el que se pone foco fuera de su incompetencia en el deterioro de los servicios públicos, en la falta de creación de empleo y con el debate de la pobreza en Andalucía".

Frente a estos partidos, ha subrayado que Adelante Andalucía "se erige como una fuerza que siempre habla de Andalucía donde quiera que vaya y no cae en la trampa que nos marcan otras organizaciones" y esto es, a su juicio, "un vector de empoderamiento y complicidad con muchos andaluces que quieren que se hable de las cosas de comer y que se hable de un proyecto de respeto a esta tierra porque en el debate andaluz puede estar parte de la solución del debate territorial". "Queremos ser parte del pegamento y de la solución del debate territorial con un proyecto federal en el que las comunidades nos abracemos y no se creen frentismo", ha agregado.

Asimismo, desde Adelante Andalucía creen que las derechas "se autodescalifican como alternativa" en Andalucía cuando "dirigentes nacionales vienen a la comunidad para hablar de Cataluña". "Nunca van a conseguir una mayoría absoluta", ha advertido antes de reivindicar la confluencia como el único instrumento novedoso en el panorama político del 2D, "que une y que trasciende a las organizaciones que lo conformamos".

"COMPLETAMENTE DESCARTADO" COGOBERNAR CON EL PSOE-A

"No vamos a permitir que las derechas gobiernen pero queremos gobernar nosotros", ha agregado Maíllo antes de que Teresa Rodríguez haya insistido en la idea de que el PSOE-A, tras casi 40 años de gobierno, ha dejado a la comunidad "a la cabeza del paro y atravesada por casos de corrupción que hacen un daño tremendo a la imagen de la comunidad", por eso sostiene que "el susanismo no puede ser una opción de futuro".

De este modo, la candidata a la Presidencia ha asegurado que está "completamente descartado" que Adelante Andalucía, tras las elecciones del 2D, forme parte de un gobierno con Susana Díaz, toda vez que aspira a "plantear una alternativa al susanismo sin pasar por las derechas".

Y así, Rodríguez ha explicado que para llegar a acuerdos que mejoren la vida de los andaluces "las relaciones personales quedan a parte", aunque ha lamentado que durante los tres años y medio de la pasada legislatura, "no hemos conseguido que Susana Díaz deje de mirar a la derecha para buscar alianzas con la izquierda porque está muy cómoda con Cs".

"Tras 36 años de gobierno no se puede ser motor de cambio por una razón política e incluso biológica, ahí está la oportunidad y una voluntad de cambio que no lidera Susana Díaz sino Adelante Andalucía", ha remachado Antonio Maíllo en la misma línea.

En cuanto al resultado electoral que esperan el 2D, la líder andaluza de Podemos ha explicado que la confluencia no es un proyecto meramente electoral sino que supone la creación de un sujeto propiamente andaluz en el que las organizaciones que lo conforman vuelcan su bagaje "con el reto histórico de plantear una alternativa a un gobierno que tras 36 años está anquilosado y que ha sido incapaz de solucionar los problemas de los andaluces". Por eso, ha explicado que, independientemente de los resultados que obtenga, "seguiremos construyendo esa alternativa".

Así, en su opinión, obtener unos buenos resultados es "tener capacidad para cambiar la realidad de nuestra tierra" y para eso, cuando más diputados obtengan, más fácil será hacerlo.

Sobre el hecho de que siempre haya ganado el PSOE-A las elecciones en Andalucía, Maíllo ha explicado que una de las causas ha sido que hasta ahora no había ninguna alternativa desde la izquierda, así como ha planteado que ahora Susana Díaz tiene una debilidad: "representa al ala más conservadora del PSOE y eso nos da espacio en sectores progresistas que han confiado en el PSOE pero a los que le dan arcadas pensar en que el horizonte sea una alianza con Cs".

Además, el líder andaluz de IU ha cuestionado los sondeos que dan la victoria al PSOE-A el 2 de diciembre y ha recordado que las encuestas también apuntaban durante las primarias que celebró el PSOE que Susana Díaz podía ganar ese proceso, cosa finalmente no ocurrió.

COSPEDAL DEBE DIMITIR

Preguntada por la situación de la exministra de Defensa y ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que ha renunciado a su puesto en la dirección de los 'populares' tras desvelarse sus conversaciones con el ex comisario policial José Manuel Villarejo pero no a su escaño en el Congreso, Teresa Rodríguez ha defendido que debería dimitir del puesto público.

A su juicio, cuando se conocen asuntos como este se manda el mensaje de que "hay muchas cosas que no sabemos", cosas que, como se refiere el término 'cloaca', "van por debajo del asfalto y si salen a relucir, huele". Por eso, ha advertido de que es necesaria una regeneración democrática profunda "para que casos así no vuelvan a pasar".

Si bien cree que el hecho de que Cospedal dimita del PP es asunto interno del partido, Teresa Rodríguez ha planteado que no deja el escaño para seguir como aforada y esto, además, "dice muy poco de alguien que ha sido líder del partido durante mucho tiempo", ha zanjado.