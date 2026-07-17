Adelante Andalucía critica que la Consejería de Vox nombre de "número dos" a un "fascista" y exige su dimisión o cese

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha tachado este viernes de "fascista" al recién nombrado viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Rafael Sánchez Saus, y ha exigido la dimisión o el cese del que ahora es "número dos" de la Consejería que ha empezado a dirigir el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, quien también es el nuevo vicepresidente segundo de la Junta.

"Nos parece alucinante que se haya nombrado como número dos de la Consejería de Turismo y Justicia a un fascista", ha comentado en esa línea el dirigente de Adelante Andalucía en un audio remitido a los medios de comunicación en el que ha apostillado que "no es una exageración" describir así al nuevo viceconsejero, porque "era dirigente del partido Falange Española; o sea, un fascista con carné de fascista", ha añadido.

José Ignacio García ha considerado que ese nombramiento supone por ello "una barbaridad que difícilmente se puede explicar fuera de Andalucía, fuera de España", y al respecto ha cuestionado "qué nos parecería que en Alemania se nombrara de número dos de un ministerio a alguien con origen en el partido nazi, o que en Italia se nombrara de número dos de un ministerio a alguien que directamente estuvo en el partido fascista de (Benito) Mussolini".

"Nos parece que es inexplicable, y que gente que no es demócrata no debería ocupar las instituciones democráticas", ha continuado el portavoz de Adelante antes de agregar que dicho nombramiento "demuestra a lo que ha venido Vox a la Junta de Andalucía", que es a "cooptar las instituciones para poner a gente que directamente no es demócrata".

Dicho esto, el portavoz de Adelante ha exigido "la dimisión inmediata o el cese por parte del presidente de la Junta de Andalucía del viceconsejero de Turismo y Justicia, porque la nueva consejería tan importante no puede estar en manos de un señor que dice que admira a José Antonio Primo de Rivera, o que directamente es que era un dirigente de Falange". "Nos parece alucinante y que se están pasando muchas líneas rojas en este gobierno", ha concluido José Ignacio García su comentario.