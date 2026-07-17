Bulgari selecciona a ocho alumnos de la Escuela de Joyería de Córdoba para completar su formación y trabajar en Roma

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en su visita a la Escuela de Joyería de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma italiana Bulgari ha seleccionado a ocho alumnos de la Escuela de Joyería y Centro de Referencia Nacional del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Córdoba para completar su formación e incorporarse posteriormente a sus instalaciones de Roma (Italia).

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado este proceso de selección durante una visita al centro, donde ha conocido al alumnado y los trabajos que se desarrollan en sus instalaciones.

Blanco ha señalado que la elección de estos ocho alumnos por parte de una firma internacional de referencia como Bulgari "confirma la excelencia de la formación que se imparte en la escuela y la capacidad de sus estudiantes para responder a las exigencias de las empresas más prestigiosas del sector".

Asimismo, ha puesto en valor la importancia de un centro que se ha consolidado como referente nacional en formación especializada en joyería, tanto por la calidad de su oferta formativa como por su estrecha vinculación con el tejido empresarial, una colaboración que permite adaptar la preparación del alumnado a las necesidades reales de la industria y su incorporación al mercado laboral.

La proyección internacional del centro también se ha visto reforzada recientemente con la visita de responsables de Vicenzaoro, una de las ferias de joyería más prestigiosas del mundo, que han conocido de primera mano sus instalaciones y su modelo formativo. Este interés de firmas y entidades internacionales consolida a la Escuela de Joyería de Córdoba como modelo de formación especializada para la cualificación profesional, la innovación y el futuro del sector joyero.