Adelante Andalucía denuncia que el acuerdo PP-Vox "olvida" los "problemas ferroviarios" de Granada

La diputada andaluza de Adelante Andalucía por Granada, Inma Manzano (centro). - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado este miércoles que el acuerdo alcanzado entre PP y Vox en el Gobierno andaluz "vuelve a dar la espalda" a Granada al no incluir soluciones para los "graves problemas ferroviarios" que sufre la provincia.

La formación andalucista considera "especialmente preocupante que, pese a los continuos retrasos, averías e incidencias que afectan a las conexiones ferroviarias granadinas, el pacto entre ambas formaciones no contemple ninguna actuación para mejorar el servicio ni para acabar con el aislamiento ferroviario".

La diputada andaluza de Adelante Andalucía por Granada, Inma Manzano, ha criticado que "PP y Vox han sido capaces de repartirse consejerías y cargos, pero no de incluir ni una sola medida para resolver uno de los principales déficits históricos de nuestra provincia".

"Seguimos sufriendo retrasos constantes, problemas en las conexiones con Madrid y Sevilla y una absoluta falta de planificación para desarrollar una red ferroviaria moderna al servicio de la ciudadanía y de la economía provincial", ha dicho.

Desde Adelante Andalucía recuerdan que entre las reivindicaciones históricas de la provincia se encuentra la reapertura de la línea ferroviaria Guadix-Lorca, cerrada desde 1985 y fundamental para recuperar la conexión ferroviaria directa entre Andalucía oriental y el Levante.

"Una infraestructura estratégica que permitiría mejorar la movilidad de personas y mercancías y reforzar el papel de Granada como nodo logístico del sur peninsular".

Asimismo, la formación reclama el impulso definitivo de la conexión ferroviaria del Puerto de Motril, una demanda histórica que permitiría mejorar la competitividad de este enclave y favorecer el transporte sostenible de mercancías, conectando la Costa Tropical con los grandes corredores ferroviarios estatales y europeos.

La diputada andaluza también ha señalado la necesidad de avanzar hacia una red de cercanías para la provincia que conecte el área metropolitana, la Vega, Guadix, Loja y la Costa Tropical, así como mejorar las frecuencias y la fiabilidad de los servicios actuales.

Adelante Andalucía afirma que seguirá llevando estas reivindicaciones al Parlamento andaluz y exigiendo tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central las inversiones necesarias para garantizar "un futuro ferroviario digno para Granada".