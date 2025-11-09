Adelante Andalucía exige la dimisión de Moreno y un cambio de modelo que "apueste" por la sanidad pública

Archivo - El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 1 de octubre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha recriminado este domingo la gestión sanitaria por parte de la Junta de Andalucía tras darse a conocer los cribados de cáncer de mama, exigiendo que hace falta un cambio de modelo que "apueste" por la sanidad pública y la dimisión del presidente autonómico, Juanma Moreno, ha afirmado que el Gobierno andaluz es el "culpable" de llevar a cabo la privatización del sector sanitario.

En declaraciones a los medios, el portavoz de Adelante Andalucía ha califica a Moreno, durante la manifestación convocada en Sevilla por los sindicatos CCOO, UGT y Marea Blanca, como un presidente "soberbio" y "encerrado en San Telmo para esconderse del pueblo andaluz". "Desde Adelante Andalucía, nos ponemos detrás de la Marea Blanca, detrás de los sindicatos, detrás de las organizaciones ciudadanas, porque creo que es un día fundamental", ha trasladado.

"Aquí están los usuarios los profesionales de la sanidad pública; esa que el señor Moreno Bonilla, el Partido Popular, lleva semanas usando para esconderse", ha aseverado García. En este sentido, ha criticado que la realidad actual en Andalucía es que "no tenemos el derecho a que nos atiendan en un centro de salud". "La realidad es que las listas de espera son insoportables y la realidad es el caso de los cribados que nos pone los vellos de punta que ha jugado con la vida de las mujeres de Andalucía.

A su juicio, el líder de Adelante Andalucía ha sostenido que los problemas de la sanidad pública "tienen un nombre, que se llama privatización". Por ello, ha expuesto que el Partido Popular ha "regalado" 4.500 millones de euros de los impuestos de los andaluces a la sanidad privada.

Sin embargo, García ha explicado que, aunque esta situación la inicio el Partido Socialista, el PP "ha sido el encargado de acelerarlo", achacando de ser el responsable de estar "destrozándolo". En este sentido, ha trasladado que ante esto "solo queda una opción, cambiar de modelo, apostar por la sanidad pública y apostar por nuestros derechos".

"Esto va más allá de los partidos, va más allá de la pelea de siglas, esto es el derecho a la sanidad pública y se defiende en la calle, el señor Moreno Bonilla debe o escuchar al pueblo andaluz o escuchar a los profesionales o que se vaya allá: porque el problema se llama privatización y está sobre todo forrando a unos listos que son los listos de la sanidad privada", ha concluido el protavoz.