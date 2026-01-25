Se mantiene en 22 la cifra de hospitalizados tras el accidente ferroviariro de Adamuz (Córdoba), cinco de ellos en UCI

Archivo - Entrada a Urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba, el que acoge más heridos del siniestro de Adamuz. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de heridos hospitalizados tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) se mantiene en 22, cinco de los cuales permanecen ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que el número de fallecidos ya se cerró en 45.

Por lo que se refiere a los hospitalizados, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 104 altas hospitalarias, mientras que los pacientes que continúan ingresados son 21 adultos y un menor.

Respecto a los cinco adultos ingresados en UCI hospitalarias de Córdoba, tres están en el Hospital Universitario Reina Sofía, uno en el Hospital de la Cruz Roja y uno en el Hospital San Juan de Dios, mientras que en planta de hospitalización de los hospitales andaluces permanecen 17 personas, en concreto 16 adultos y un menor.

En cuanto a los adultos, seis de ellos están en el Hospital Universitario Reina Sofía, dos en el Hospital de la Cruz Roja de Córdoba, y uno en el Hospital San Juan de Dios, todos ellos en Córdoba, mientras que hay tres en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva y uno en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y uno en el Hospital Vithas Málaga, mientras que el único menor hospitalizado, por su parte, está en el Reina Sofía de Córdoba.