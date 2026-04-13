Adelante Andalucía formaliza su lista en Córdoba en las próximas elecciones con Mariví Serrano a la cabeza

La número uno y candidata por Córdoba de Adelante Andalucía a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Mariví Serrano, junto al resto de candidatos de la confluencia en la provincia cordobesa. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha presentado en la mañana de este lunes la candidatura que representará a la provincia de Córdoba en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en un acto de "afirmación andalucista y de defensa de lo público".

En el acto, han lanzado un mensaje de movilización bajo el lema de un 'plan perfectamente orquestado' por el Gobierno del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para "desmantelar el estado del bienestar durante los últimos siete años", según ha precisado la formación en una nota.

"Hoy nos conjuramos desde Córdoba para echar a las derechas del gobierno andaluz. Afrontamos este reto desde nuestra tierra para revertir las políticas privatizadoras que han precarizado la sanidad y la educación pública, así como a sus profesionales", han manifestado desde la dirección provincial de Adelante Andalucía.

Por su parte, María Victoria Serrano Vida (Mariví Serrano), número uno de la lista y candidata por Córdoba, ha centrado su intervención en la "fractura territorial" que sufre la provincia. "Córdoba sigue totalmente fracturada en sus conexiones por carretera y ferrocarril debido a la absoluta falta de inversión, tanto del Gobierno andaluz como del Estado", ha recriminado Serrano.

Asimismo, la candidata, natural de Priego de Córdoba, ha puesto el foco en el "abandono del mundo rural". "Sufrimos una despoblación alarmante en nuestros pueblos por la falta de servicios básicos y oportunidades de empleo para nuestros jóvenes. No podemos consentir que nuestra provincia sea tratada como una ciudadanía de segunda", ha detallado.

Por su parte, el número dos de la candidatura y vecino de Palma del Río, Santiago Salas Romero, ha expuesto la "grave crisis habitacional" que atraviesa la provincia, donde un trece por ciento del parque inmobiliario se encuentra cerrado o sin habitar, mientras las rentas medias de las familias cordobesas son de las más bajas del Estado.

"Es inmoral que con miles de viviendas vacías y sueldos precarios, la gente no pueda emanciparse o pagar un techo digno", ha declarado Salas, mientras que ha precisado que la propuesta de Adelante Andalucía es "topar los precios del alquiler ligándolos a las rentas reales de cada lugar y limitándolos al 30 por ciento de los ingresos familiares, tanto en la capital como en el resto de la provincia".

La tercera en la lista, María del Carmen Sánchez Solís, ha centrado sus críticas en el estado de las infraestructuras sanitarias. Al hilo, Sánchez Solís ha criticado "el desmantelamiento de la atención primaria y de centros hospitalarios clave, especialmente en la zona norte y en la comarca de la Subbética cordobesa".

"No podemos permitir que se siga privatizando la sanidad pública por la puerta de atrás ni que nuestros profesionales sanitarios, nuestros médicos y enfermeras, se vean obligados a emigrar por la precariedad laboral que impone el gobierno del señor Moreno", ha sentenciado la candidata por Córdoba capital.

Desde la formación andalucista han concluido con un mensaje directo a la ciudadanía cordobesa reafirmando su compromiso de "gobernar para la gente de la calle, para la clase trabajadora que está sufriendo las políticas de la derecha".

De este modo, la candidatura de Adelante Andalucía por Córdoba se define como una "lista plural" que representa "tanto a la capital como a todos los rincones de la provincia", compuesta por "mujeres y hombres que sufrimos en nuestras propias carnes los recortes en derechos del gobierno de Juanma Moreno".

"No podemos respaldar las políticas de derechas que van en contra de los derechos de la gente trabajadora", han concluido desde la coalición, al tiempo que han apelado a la reflexión de una sociedad cordobesa que, según han asegurado, "necesita un cambio real y de izquierdas en San Telmo".

De este modo, la candidatura completa de la confluencia en la provincia cordobesa la encabeza María Victoria Serrano Vida, seguida de Santiago Salas Romero, María del Carmen Sánchez Solís y Jordi Vidal. La número cinco corresponde a Anabel Martín Buendía, mientras que el resto de componentes de la candidatura lo forman, en orden, Juan José Sastre Pérez; Salud Hermoso García; Jorge Hidalgo Ruiz Pedroche; Gloria López Almeida; Rafael Díaz Moreno; Patricia Carrascal Rivera y Rafael López Ruz.

