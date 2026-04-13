Publicado el acuerdo por el que se aprueba la Estrategia andaluza de Administración Digital Centrada en las Personas

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SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Estrategia de Administración Digital centrada en las personas 2030, una iniciativa de la Consejería de Industria, Energía y Minas a través de la Agencia Digital de Andalucía, que tiene como objetivo facilitar la prestación de servicios públicos mediante el uso de herramientas digitales, mejorar la accesibilidad y usabilidad de dichos servicios, y favorecer una gestión más ágil y eficiente de los procedimientos administrativos.

En una nota de prensa, la Junta ha explicado que el propósito es "transformar el modelo de relación hacia servicios públicos digitales proactivos, capaces de anticiparse a las necesidades de la ciudadanía y proporcionar la información sin necesidad de solicitud previa". El proceso de elaboración se inició tras el acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de septiembre de 2022, por el que se aprobó la formulación de la Estrategia. A partir de ese momento, se desarrolló un borrador con la participación de los distintos órganos administrativos competentes. El documento fue sometido a información pública mediante resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en abril de 2025, y posteriormente a trámite de audiencia en junio del mismo año.

Las observaciones recibidas en ambos procesos fueron analizadas e incorporadas, en su caso, al texto final. Asimismo, se recabaron los informes preceptivos establecidos por la normativa aplicable. La Estrategia define como misión el desarrollo de servicios de administración digital avanzados que permitan una relación más directa y eficaz entre la ciudadanía, las empresas y la Administración, mediante el uso de tecnologías adecuadas.

Además, la Estrategia tiene como eje central la co-creación y participación, involucrando activamente a la ciudadanía en el diseño y la mejora continua de los servicios públicos digitales. Para ello, se establecen objetivos relacionados con la provisión de herramientas digitales para la prestación de servicios públicos, la mejora de la experiencia de uso, la accesibilidad universal, la interoperabilidad entre sistemas, la protección de datos personales, la ciberseguridad y el desarrollo de competencias digitales.

El contenido se organiza en seis ejes estratégicos: herramientas digitales para la prestación de servicios, mejora de la experiencia de usuario, impulso de la accesibilidad, co-creación y participación en el diseño de los servicios, garantía de derechos digitales, incorporación de innovación tecnológica y desarrollo de capacidades del personal empleado público.

Para su implementación, la Estrategia contempla la puesta en marcha de una Unidad de Transformación de servicios digitales que priorizará la personalización y la co-creación con los usuarios desde el inicio del diseño, y una Oficina de Innovación Digital (GovTech Lab) enfocada en el prototipado y la adquisición de soluciones tecnológicas innovadoras de pymes y startups.

Esta Estrategia está enmarcada dentro de un proceso de elaboración de Estrategias para la transformación de la Administración de la Junta de Andalucía, denominado Triplán, habiéndose desarrollado de forma coordinada junto con el Plan Estratégico sobre el Modelo de Organización Territorial Provincial en la Administración de la Junta de Andalucía y la Estrategia para una Administración Pública Innovadora.