Adelante Andalucía y JM+ exigen una solución inmediata para el transporte escolar en Jaén: "no es un privilegio"

Archivo - Imagen de archivo de un autobús escolar. - ATEDIBUS - Archivo

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía y Jaén Merece Más (JM+) han coincidido en reclamar a la Junta una solución inmediata a la falta de transporte escolar en la provincia y han subrayado que este servicio "no es un privilegio", sino "un servicio esencial para garantizar el acceso a la educación".

Una postura que estas formaciones han expresado a través de sendos comunicados ante los más de 1.600 estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria que se encuentren sin autobús después de que 56 rutas hayan quedado desiertas.

El portavoz provincial de Adelante Andalucía, Alejandro Cabrera, ha considerado "absolutamente inaceptable que un servicio esencial para garantizar el acceso a la educación no esté garantizado al inicio del curso escolar". Por ello, ha reclamado explicaciones al Gobierno de Juanma Moreno sobre cómo se ha podido llegar a esta situación tras seis procesos de licitación fallidos.

"Si las licitaciones quedan desiertas o fracasan una y otra vez, la Junta no puede limitarse a señalar a las empresas y presentarlo como una anomalía, porque no lo es. Es una responsabilidad política, falta de planificación e interés por preservar el derecho a lo público; ni hablamos de 56 expedientes administrativos: son 1.600 proyectos educativos y familiares", ha afirmado Cabrera.

En este punto, ha subrayado que el transporte escolar "no es un servicio accesorio ni un lujo", sino "una condición necesaria para garantizar el derecho a la educación". De esta forma, "cuando un niño o una niña no puede llegar a su centro educativo porque la Junta no ha sido capaz de garantizar una ruta escolar, lo que está fallando no es el transporte: está fallando el propio derecho a la educación".

El portavoz de Adelante Andalucía ha añadido que la situación afecta especialmente a zonas rurales y municipios con población dispersa, donde la existencia del autobús escolar puede marcar la diferencia entre poder acudir con normalidad a clase o quedar aislado del sistema educativo. "No se puede hablar de igualdad de oportunidades cuando un alumno de un municipio rural tiene dificultades para llegar a su instituto", ha apostillado.

También desde JM+ se ha calificado de "insostenible" esta "grave crisis fruto de una "incomprensible situación administrativa" que, además, se da solo en la provincia de Jaén. Al hilo, ha lamentado que "vuelve a sufrir un hiriente agravio comparativo" derivado de "una nefasta planificación que obliga a los transportistas a trabajar a pérdidas", ya que no se cubren los costes reales.

BECAS

Ante el anuncio de la Junta de destinar 4,5 millones de euros a becas extraordinarias de entre 1.875 y 5.750 euros por alumno, Jaén Merece Más se ha sumado al rechazo manifestado por las familias y por Fampa Los Olivos, "que denuncian que un cheque o compensación económica en absoluto sustituye ni resuelve el problema real del transporte".

Al respecto, ha incidido en que las familias no pueden ser las encargadas de suplir una responsabilidad que atañe en exclusiva a la administración, máxime cuando la mayoría de los progenitores trabajan en horarios matinales incompatibles con los desplazamientos, muchas personas en el medio rural carecen de vehículo o carné de conducir y los pueblos pequeños no tienen una red suficiente de taxis o transporte público alternativo.

Jaén Merece Más ha enfatizado que el transporte escolar "no es un privilegio ni un servicio opcional, sino un derecho básico garantizado dentro del propio marco del derecho a la educación equitativa y gratuita", amparado por el modelo educativo andaluz y fundamentado en los principios constitucionales de igualdad.

IMPLICACIÓN DIRECTA DE JUANMA MORENO

"El riesgo real de esta parálisis es abocar a los menores de los núcleos diseminados a un episodio de absentismo escolar forzado por la propia inacción pública", ha indicado. Por ello, ha demandado la "implicación directa" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para habilitar de inmediato una partida presupuestaria extraordinaria por vía de urgencia que restablezca el servicio mientras se tramita una nueva licitación con costes actualizados.

Además, ha aclarado que no solicitará el cese del delegado de Educación, Francisco José Solano, al considerar que "los delegados provinciales de las fuerzas políticas estatales actúan como meros peones y ejecutores al servicio de las consignas que reciben de sus direcciones en Sevilla o Madrid".

De ahí que sitúe la responsabilidad política directa en la cúpula del Gobierno andaluz formado por PP y Vox, "por su falta de trabajo y desinterés hacia las necesidades estructurales de la provincia jiennense".

Finalmente, JM+ ha advertido de que, si las caravanas de coches y las movilizaciones ciudadanas no logran una respuesta inmediata, "llevará este atropello contra la educación pública a todas las instancias administrativas y judiciales a su alcance, incluida la Fiscalía".