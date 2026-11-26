Carmen Sánchez (centro), en el acto de cierre de campaña de su partido en Córdoba. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha cerrado este jueves su campaña electoral en Córdoba con un objetivo, lograr "el último escaño de Córdoba" que según las encuestas está en juego en la provincia de los seis que están en liza en las elecciones generales del domingo, y según han asegurado desde Adelante Andalucía, van a "arrebatárselo al PP".

Según ha informado la formación andalucista en una nota, así lo cree la cabeza de lista de Adelante Andalucía por Córdoba al Congreso, Carmen Sánchez, quien ha señalado que su partido está ante "una oportunidad histórica de conseguir representación en el Congreso" por la provincia y que "la movilización del último día será determinante" para lograr ese último escaño.

El acto ha contado con la participación también del número dos de la candidatura al Congreso, Rafael Díaz, número dos de la candidatura; del número uno para el Senado, Juan Moreno, y del filósofo cordobés Antonio Manuel, junto a Salud Hermoso, encargada de presentar el encuentro.

Durante el cierre, la candidata ha puesto el foco en el "voto útil" y ha advertido que "no es momento de dispersar el voto ni de resignarse", pues "cada papeleta puede decidir quién se lleva el último diputado de Córdoba, y ese diputado puede ser de Adelante Andalucía o del Partido Popular", ha insistido.

Carmen Sánchez ha defendido que votar a Adelante Andalucía "es la oportunidad real de conseguir que Córdoba tenga una voz propia en el Congreso, una representación que defienda los intereses de la mayoría social frente a quienes llevan años gobernando de espaldas a ella".

La candidata ha apelado especialmente al "electorado progresista, andalucista y descontento con las políticas del PP", insistiendo en que "quedarse en casa o dispersar el voto puede regalarle ese último escaño a los populares".

La defensa de "la sanidad y la educación públicas, el derecho a la vivienda, el empleo digno y las oportunidades para que los jóvenes puedan construir su futuro en Andalucía" han sido algunos de los ejes de una campaña con la que Adelante Andalucía aspira a "llevar una voz valiente e independiente de los grandes partidos al Congreso", ha concluido.