La delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, con las entidades reconocidas en las IV Jornadas Provinciales sobre Violencia de Género - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz ha celebrado las IV Jornadas sobre Violencia de Género, un encuentro que ha reunido a más de 150 profesionales de diferentes ámbitos y representantes institucionales y sociales de la provincia para compartir experiencias y abordar los retos que plantea la prevención, detección y atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

Esta iniciativa, que se está desarrollando en las ocho provincias andaluzas, está organizada por la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias,, la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) de Granada.

Su objetivo es "fortalecer las competencias de los profesionales, favorecer la detección temprana de todas las formas de violencia contra las mujeres y avanzar hacia una respuesta institucional cada vez más coordinada e integral", en palabras de la delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo.

Al respecto, ha destacado que "el papel del sanitario en la lucha contra la violencia de género, sobre todo en la prevención, en la detección temprana, en la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género es importantísimo", por eso estas jornadas "nos permitirán seguir avanzando en busca de una respuesta ágil y adecuada ante estas situaciones que nos encontramos, muchas veces caóticas, a la hora de actuar ante un caso de violencia de género".

Además de actualizar conocimientos, este tipo de foros ofrecen un espacio para compartir experiencias, analizar la situación del abordaje institucional de la violencia de género en cada provincia e intercambiar buenas prácticas entre profesionales.

"La coordinación entre los servicios sanitarios, sociales y otras instituciones resulta fundamental para mejorar la atención a las mujeres que sufren violencia de género y responder también a las necesidades de sus hijos e hijas", ha dicho la delegada.

En este encuentro han participado la delegada territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, la delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, energía e Innovación, Inmaculada Olivero, así como las coordinadoras provinciales del IAM, María José de Alba, y del IAJ, Silvia Rodríguez, y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz y presidenta de la Fundación Municipal de la Mujer, Virginia Martín.

Esta edición de 2026 en Cádiz pone el foco en situaciones que plantean especial complejidad en la práctica profesional y que requieren respuestas adaptadas a las circunstancias de cada mujer. Así, se aborda el estrés postraumático en mujeres víctimas de la violencia de género, el impacto de este tipo de violencia en el desarrollo infantil, y las barreras que se encuentran las mujeres víctimas en acudir a centros de tratamiento de adicciones.

También se ponen sobre la mesa los resultados de dos investigaciones, una sobre calidad de cumplimentación de los partes de violencia de género y otra sobre preparación y conocimientos sobre violencia de género en profesionales de Atención Primaria.

Las jornadas se dirigen a profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), integrantes de los comités territoriales de violencia de género y de las comisiones locales de seguimiento, equipos de atención a la mujer y la familia, estudiantes de titulaciones sociosanitarias y profesionales de otras administraciones y sectores, como Igualdad, Familia, Educación, Universidad, Juventud o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a representantes de sindicatos y colegios profesionales.

También están abiertas a agentes sociales y otras personas interesadas en contribuir a la prevención y atención de la violencia de género.

Con esta iniciativa, Andalucía refuerza el compromiso de los servicios sanitarios y de las instituciones implicadas con la prevención y la atención a la violencia de género, promoviendo el trabajo conjunto, el intercambio de experiencias y la mejora continua de las respuestas profesionales para proteger la salud y el bienestar de las mujeres.

Durante la celebración de las jornadas en Cádiz, se ha procedido a la entrega de los distintivos Centro Comprometido contra la Violencia de Género, que concede la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud, con la evaluación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, en reconocimiento a la labor de los centros del sistema sanitario público andaluz en la atención a las víctimas y en la lucha contra la violencia de género desde su ámbito de influencia.

En el caso de la provincia, han recibido este distintivo el Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz; el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste; el Hospital Universitario Puerto Real-La Janda; el Centro de tratamiento ambulatorio de adicciones de Algeciras; y la Casa hogar El Carmen de la Fundación Faisem.

El certificado constituye un reconocimiento público al esfuerzo de los profesionales de primera línea y de los equipos directivos, posibilitando a las mujeres identificar a los centros sanitarios como entornos seguros y capacitados en el abordaje de la violencia de género, con profesionales entrenados, con medidas de detección, intervención y coordinación para cada caso, y con un seguimiento activo y continuado.