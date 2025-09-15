Adelante Andalucía no ve problema en que la izquierda acuda dividida a las urnas: "Podemos sumar y echar a las derechas"

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha manifestado este lunes que para su formación no supone ningún problema acudir en solitario a las próximas elecciones autonómicas y ha considerado que si las formaciones de izquierda hacen realmente su trabajo pueden "sumar y echar a las derechas".

En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, García ha explicado que Adelante Andalucía "colabora" y se "coordina" con PSOE, Izquierda Unida o Podemos, pero su formación está "construyendo otra cosa", de manera que no tiene ningún "problema" en acudir en solitario a las urnas en lugar de hacerlo en una agrupación de varios partidos.

"Nosotros estamos construyendo una izquierda andalucista que levante la bandera andaluza y que se enfrente a los poderosos para bajar, por ejemplo, el precio del alquiler; una izquierda que no tenga como único proyecto simplemente ser muleta del PSOE", ha indicado.

Para García, "ese es el proyecto de Adelante Andalucía, construir una cosa diferente". "Yo les deseo suerte al PSOE, Izquierda Unida y Podemos, pero nosotros estamos empeñados en construir una izquierda que sea diferente, que no defraude a la gente", ha apuntado.

Ha recordado que cuando el PP-A consiguió por primera vez acceder al Gobierno andaluz tras las elecciones de diciembre de 2018 es porque sumaron "los tres partidos de derecha" que se presentaron.

Por tanto, según ha recalcado, a él no le preocupa que los partidos de izquierda acudan en solitario a las elecciones en lugar de en coaliciones: "Si verdaderamente las izquierdas hacemos nuestro trabajo, podemos sumar y echar a las derechas".

En cuanto al crecimiento de Vox que apuntan las encuestas publicadas, ha indicado que, en parte, "los mensajes de la extrema derecha calan cuando la izquierda no cumple sus promesas, no está a la altura y defrauda".

"Si verdaderamente nos preocupa la extrema derecha e intentar que no calen sus mensajes de racismo, de odio y de violencia, tenemos que construir una izquierda que cumple, que esté a la altura de las circunstancias, y que sea capaz de enfrentarse a los poderosos", ha recalcado José Ignacio García.