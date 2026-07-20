Adelante Andalucía presenta alegaciones contra el proyecto de la VAU-5 en Granada

La diputada andaluza de Por Andalucía por la provincia de Granada, Inma Manzano. - POR ANDALUCÍA

GRANADA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada andaluza de Por Andalucía por la provincia de Granada, Inma Manzano, ha registrado este lunes alegaciones contra el anteproyecto de la Variante de Armilla, Churriana y Las Gabias (VAU-5) que se suman al documento elaborado por la Plataforma en Defensa de la Vega de Granada y su entorno.

La formación ya había registrado en el Parlamento andaluz una batería de preguntas sobre la financiación y el impacto ambiental de la VAU-5, haciéndose eco de la preocupación trasladada por la plataforma vecinal.

La diputada ha asumido las principales reivindicaciones del colectivo, que lleva años alertando de las "consecuencias devastadoras" que tendría la construcción de esta infraestructura sobre el espacio agrario más valioso de la provincia.

"La Vega de Granada no es un espacio vacío a disposición de ninguna obra. Es un sistema vivo de cultivos, ríos, acequias, caminos y corredores ecológicos que no puede sacrificarse para resolver con asfalto un problema de movilidad que admite alternativas menos destructivas", ha señalado Manzano.

Entre los argumentos recogidos en las alegaciones, la diputada denuncia que el proyecto "destruiría más de 400.000 metros cuadrados de suelo agrícola fértil, fragmentaría el territorio, interrumpiría corredores ecológicos y alteraría el sistema histórico de acequias de origen nazarí".

Además, advierte del efecto barrera que supondría una autovía elevada de ocho kilómetros, que partiría en dos el paisaje agrario y facilitaría la especulación urbanística en el entorno.

"El impacto principal no sería solo la calzada: sería la urbanización inducida a su alrededor, el abandono de parcelas agrícolas y la progresiva conurbación de los municipios de la Vega", explica el escrito.

La formación ya había registrado en el Parlamento andaluz una batería de preguntas sobre la financiación y el impacto ambiental de la VAU-5, haciéndose eco de la preocupación trasladada por la plataforma vecinal.