Adelante Andalucía señala que el cese de la cuarta consejera revela que "el modelo de Moreno no soluciona la sanidad"

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha afirmado, tras la dimisión de la hasta ahora consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, que "ahora van por la cuarta consejera, ya que las tres anteriores no lograron resolver el problema de la sanidad, un problema causado por el Partido Popular y el modelo sanitario impulsado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno".

En un audio remitido a los medios, García ha señalado que "el verdadero problema es que llevan años desmantelando la sanidad pública, privatizándola paso a paso. Lo ocurrido con el cribado de cáncer de mama no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una política sanitaria que está poniendo en riesgo la vida de las personas".

"¿De verdad pretenden que los andaluces nos callemos solo porque han cesado a su tercera consejera de Salud?", se ha preguntado el portavoz, quien también ha cuestionado la efectividad del reciente plan de choque: "¿Quieren que creamos en un plan que llega tarde y que no va a solucionar los problemas?".

Ante esta situación, García ha reclamado "un modelo sanitario radicalmente distinto, que no destine ni un solo euro de dinero público a la sanidad privada".