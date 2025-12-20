Sevilla acogerá en marzo de 2026 el XIII Congreso Español de Lactancia Materna con más de 700 profesionales

Acto de presentación, en el Parlamento andaluz, del XIII Congreso Español de Lactancia Materna que se celebrará en Sevilla en marzo de 2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presentado el XIII Congreso Español de Lactancia Materna, organizado por la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), que se celebrará en Sevilla entre los días 5 y 7 de marzo de 2026, y que reunirá a más de 700 profesionales sanitarios de todo el territorio nacional y de distintos países.

En el acto, celebrado este sábado en el Parlamento de Andalucía, Antonio Sanz ha subrayado la "apuesta" del Gobierno andaluz "por la promoción y fomento de lactancia materna como mejor forma para una crianza saludable", según han informado desde la Consejería en una nota.

Además, el titular de Sanidad ha destacado otras dos iniciativas que se desarrollan en Andalucía relacionadas con el "mejor alimento para los recién nacidos".

El titular del ramo se ha referido especialmente a los tres bancos de leche del Sistema Sanitario Público de Andalucía ubicados en los hospitales Virgen de las Nieves de Granada, Reina Sofía de Córdoba y Virgen del Rocío de Sevilla, que, desde su creación en 2010, han recibido la donación de más de 22.000 litros del "mejor alimento para los recién nacidos".

Desde estos bancos de leche se da cobertura a 13 hospitales de la comunidad autónoma. La leche donada permite alimentar a bebés prematuros o neonatos con patologías graves.

Asimismo, el consejero ha recordado que el Grupo de Nuevas Terapias en Cáncer del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic) de Córdoba está desarrollando el 'Proyecto HERA' con objetivo es desarrollar un test no invasivo que permita identificar el riesgo de padecer cáncer de mama a partir de tres o cuatro gotas de leche.

Este proyecto es, además, "un ejemplo de colaboración ciudadana" que ya ha conseguido que más de 3.000 madres andaluzas hayan donado su leche materna, según destacan desde la Junta, desde donde ponen de relieve que "esta generosidad ha posibilitado crear un biobanco único en el mundo, que cuenta con más de 6.000 muestras biológicas para su estudio".