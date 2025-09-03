Adelante Andalucía urge a tramitar con "máxima prioridad" la ILP sobre sanidad y teme que PP-A busque "pararla"

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 3 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha apelado este miércoles a tramitar con la "máxima prioridad" la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de la sanidad pública andaluza apoyada por sindicatos con representación en la Mesa Sectorial y por las 'mareas blancas' andaluzas, y ha expresado su temor a que el Grupo Popular, con mayoría absoluta en la Cámara, quiera "parar" o "retrasar" su tramitación y buscar que "muera en los despachos".

Así lo ha apuntado el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha defendido que la presentación, este pasado martes por parte de las organizaciones impulsoras de esta iniciativa, de "más de 60.000 firmas" de la ciudadanía andaluza en apoyo a la misma fue "un momento histórico" que demuestra que "el pueblo andaluz no está de acuerdo con las políticas sanitarias" del Gobierno de Juanma Moreno (PP-A).

En esa línea, ha señalado que este martes se dio "un cambio cualitativo" con la concentración de "mucha ciudadanía andaluza" en apoyo de una iniciativa legislativa que pide "algo muy simple" como que "el dinero público tiene que ir para la sanidad pública" y en "reforzar los recursos para la sanidad", así como que hay que hacer "un verdadero plan para resolver el problema de las listas de espera".

Dicho esto, el portavoz de Adelante ha remarcado que ahora toca la tramitación parlamentaria de esta ILP, y ha señalado que cree que el PP-A "tiene la tentación de dejar que esta ley muera en los despachos" de la Cámara "parándola", y ha advertido que desde su formación van a estar "vigilantes" al respecto de esa posibilidad.

"No vamos a aceptar ningún retraso indebido en esta ley", que "se tiene que tramitar lo más rápido posible, de forma prioritaria, por encima del resto de leyes que presentamos los partidos políticos, porque viene del pueblo andaluz directamente", ha aseverado en esa línea el portavoz de Adelante.

José Ignacio García ha opinado también que "sería muy desleal y de tener muy poca vergüenza" que los 'populares' "se escondieran en trámites parlamentarios, en burocracia, para no afrontar un debate serio sobre la sanidad pública" al hilo de una iniciativa para la que el pueblo andaluz "ha recogido firmas para que, simplemente, el dinero público vaya a la sanidad pública", según ha incidido en señalar.

A preguntas de los periodistas sobre los plazos de la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, el portavoz de Adelante ha señalado que "la experiencia nos demuestra que en el Parlamento, cuando se quiere, las cosas van muy rápido", de forma que, "si se quiere, en el mes de octubre se puede debatir", y "antes de fin de año" podría "estar aprobada", según ha apuntado.