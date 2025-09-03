PSOE-A contrapone el "peor verano" de la sanidad andaluza con el de "señorito" de Moreno y su "derroche en caprichitos"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 3 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha contrapuesto este miércoles la situación de la sanidad pública en la comunidad autónoma y el verano que ha vivido, que ha sido "el peor que se recuerda", con las vacaciones "de señorito" que, en su opinión, ha protagonizado el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), al que además ha afeado un "derroche" de dinero público "en caprichitos".

Son mensajes que la también vicesecretaria general del PSOE-A ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha vuelto a valorar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que sindicatos y 'mareas blancas' han promovido en defensa de la sanidad pública andaluza y para la que han reunido la firma de "57.209 andaluces", según ha destacado.

María Márquez ha subrayado que dicha iniciativa busca "salvar la sanidad pública en Andalucía", y ha considerado "una falta de respeto que el Gobierno de la Junta no haya hecho ninguna valoración" al respecto. "No queremos pensar que cuando venga al Parlamento de Andalucía" esta ILP "la vayan a rechazar" desde el PP-A, que cuenta con mayoría absoluta y sustenta al Gobierno andaluz, ha venido a abundar la portavoz socialista.

Tras criticar también que Moreno "no ha dicho nada" tampoco de esta iniciativa, ha incidido en afear el "verano de señorito, a la bartola" que, en su opinión, ha disfrutado el presidente de la Junta, que "se fue a Japón la última semana de julio con el dinero de todos los andaluces, ha estado tres semanas en modo avión", en los que "no le hemos visto el pelo mientras ardía la mezquita de Córdoba" y se registraban "93 incendios en Andalucía", y que este pasado martes presidía "de manera telemática", desde Santander, la primera reunión del curso del Consejo de Gobierno, ha relatado.

La representante socialista ha tachado de "hiriente" el contraste que se produce entre "la situación que se está viviendo en los hospitales públicos de Andalucía y en los centros de salud" con los conceptos en los que "se está gastando el dinero" público el Gobierno de Moreno.

Así, María Márquez ha achacado al presidente andaluz un "derroche" en "caprichitos" como "jarrones para decorar el Palacio de San Telmo", con una factura por "7.000 euros", o su viaje para asistir a la final de la Conferencia League que disputó el Real Betis Balompié en Polonia el pasado mes de mayo, para lo que gastó "20.000 euros con el dinero de todos los andaluces", según ha censurado.

De igual modo, la portavoz socialista ha criticado que la Junta "paga 2.000 euros a los cargos del PP que están en Sevilla para el alquiler de sus viviendas", así como que Moreno "se gastó 5.000 euros en la cena que ofreció al vicepresidente chino que vino a reunirse con él hace unos meses" en el Palacio de San Telmo, mientras que los profesionales del dispositivo Infoca comen "bocadillos de la vergüenza", ha remachado.

MORENO "VIVE EN LA SALA VIP DE ANDALUCÍA"

En esa línea, la representante del PSOE-A ha afirmado que Moreno "vive en la sala VIP de Andalucía, en una soberbia eterna donde la mayoría absoluta le hace levitar y no ser consciente de la Andalucía real" y del "cabreo ciudadano" que se da en ella y que se ve "claramente" en "las miles de personas que salieron a la calle a manifestarse para defender la sanidad pública", ha abundado.

En ese punto, la 'número dos' del PSOE-A ha aseverado que "Andalucía merece un cambio", y ha agregado, de cara a las próximas elecciones previstas para el año 2026, que los socialistas están "convencidos de que son más cada día los andaluces que van a defender de la mano del Partido Socialista el cambio que merece esta tierra".

En esa línea, María Márquez ha diferenciado el "modelo" de Moreno --el de "las colas de la vergüenza, la privatización de la sanidad, los recortes de los servicios públicos", o en el que hay personas que mueren "esperando la ayuda de la dependencia"--, y el de "gestión seria, responsable, avalada a lo largo de muchos años" de la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE-A, María Jesús Montero.

QUITA DE DEUDA

En ese punto ha aludido al proyecto de ley para que el Estado asuma parte de la deuda de las comunidades autónomas que ha impulsado el Ministerio de Hacienda, una iniciativa que María Márquez ha reivindicado como "una de las medidas más importantes que puede condicionar el futuro de Andalucía" y que atiende "una de las reivindicaciones históricas" de la comunidad autónoma, según ha remarcado.

En esa línea, la portavoz socialista ha insistido en señalar que desde el PSOE-A no entienden que el Gobierno del PP-A esté "despreciando" dicha iniciativa con una oposición a la misma que los 'populares' "van a pagar caro", según ha augurado.

Además, ha confirmado que el Grupo Socialista pretende defender en el Pleno del Parlamento previsto la próxima semana una proposición no de ley (PNL) "a favor" de dicha propuesta de quita de la "mitad" de la deuda andaluza, y con la que desde el PSOE-A quieren "retratar de por vida" al PP-A, según ha agregado.

"No se entiende" y "es imperdonable que, por formar parte de una estrategia del PP a nivel nacional", porque el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, "lo ordena", Juanma Moreno "haya dicho que no va a aceptar la quita de la deuda", ha continuado criticando la vicesecretaria socialista, quien ha incidido en remarcar que "Andalucía es la comunidad autónoma más beneficiada" con esta iniciativa, que propone algo que "todo el mundo sabe que es bueno", ha agregado.

En esa línea, ha sostenido que Moreno "no se puede permitir rechazar un dinero que no es suyo, que es de los andaluces", y ha augurado que si el PP-A que lidera "vota en contra" y "rechaza que a los andaluces nos quiten la mitad de la deuda, esta decisión le va a perseguir de por vida", porque se le caería "la careta" del "andalucismo de pacotilla que practica".

En todo caso, la representante socialista ha señalado que desde su partido no esperan "absolutamente nada de un presidente que malgasta, que despilfarra, que derrocha y que desprecia el dinero de los andaluces", así como ha advertido de que desde el PSOE-A van a "seguir defendiendo con uñas y dientes que la condonación de la deuda" propuesta por su secretaria general y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "es buena para Andalucía, y los andaluces nos merecemos que se acojan a ella, con independencia de quien nos gobierne en estos momentos", según ha zanjado María Márquez.