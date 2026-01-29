Adelante anima a la Junta a "exigir" al Gobierno las "competencias" en trenes para atajar el "caos ferroviario" andaluz

La portavoz adjunta del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, Begoña Iza, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 29 de enero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha animado este jueves a la Junta a "exigir" al Gobierno central el traspaso de "competencias" a la administración autonómica en materia de trenes, para afrontar con ellas el "caos ferroviario" que, en su opinión, padece la comunidad.

Así lo ha manifestado la diputada de Adelante Begoña Iza en una rueda de prensa en el Parlamento unas horas antes de que comparezca en un Pleno extraordinario el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a propósito del accidente de trenes registrado el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas.

Tras señalar que espera que el consejero "mantenga" en su comparecencia "el tono calmo y conciliador que ha demostrado en estos días pasados" tras el accidente, ha apuntado que desde Adelante no quieren "dejar pasar la ocasión para saber" si el Gobierno andaluz del PP-A "está, de verdad, a la altura de las circunstancias, y si va a enfrentarse" al "caos ferroviario que sufre Andalucía".

En concreto, la representante de Adelante ha animado a la Junta a aclarar si "va a reclamar finalmente" al Gobierno "las competencias" en materia ferroviaria, "como aprobó el Parlamento" andaluz "en una resolución hace dos años", según ha agregado la diputada, que al respecto ha subrayado que "todavía estamos esperando a que se reclamen las competencias que aprobamos" solicitar desde el Parlamento autonómico "para Andalucía".

La diputada de Adelante ha subrayado que en los últimos días se ha venido hablando mucho de "problemas" como los "retrasos" en los trenes de cercanías, y ha llamado la atención acerca de las "grandes ciudades de Andalucía que ni siquiera tienen tren", como El Ejido (Almería), Marbella (Málaga) o Alcalá de Guadaira (Sevilla), según ha citado a modo de ejemplos, y ha incidido en preguntarse si la Junta "se va a poner manos a la obra" y a "exigir al Gobierno las competencias".

La parlamentaria ha considerado que, tras dedicar los primeros días posteriores al accidente al "acompañamiento de las víctimas" del accidente de Adamuz, "debemos aprovechar esta oportunidad para hablar de este tema", y para aclarar si "vamos a articular a Andalucía por tren, cuándo vamos a hacerlo", y "cuándo se va a poner manos a la obra" la Junta para ello.

Begoña Iza también se ha preguntado "cuándo se va a enfrentar la Junta de Andalucía a las multinacionales que tienen privatizados todos los servicios que presta Adif", y ha señalado que a Adelante le "gustaría" que el Gobierno autonómico "pidiera la gestión cien por cien pública de los trenes".

La parlamentaria ha concluido advirtiendo de que desde Adelante van a "seguir insistiendo en este tema que nos parece fundamental, porque es un problema cotidiano para quienes utilizamos los trenes", y ha sentenciado que "Andalucía es perfectamente capaz de gestionar sus trenes de cercanía y de alta velocidad, y de gestionar su propia competencia" al respecto.