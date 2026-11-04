Adelante anuncia una enmienda a la totalidad de los presupuestos: "Son las cuentas de la privatización y del pelotazo"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a la portavoz de Hacienda, Mariví Serrano, durante la rueda de prensa previa a la reunión de la Junta de Portavoces en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado que su formación va a presentar un enmienda a la totalidad a la Ley del Presupuesto de Andalucía para el año 2027. El partido ha señalado que las cuentas presentadas por el ejecutivo andaluz de coalición entre PP-A y Vox tiene como objetivo "destinar el dinero público a la gente más privilegiada".

"Es buscar todos los mecanismos posibles para que el dinero público se traslade a la sanidad privada, a los especuladores, a la propaganda institucional o a cuatro listos. Son los presupuestos de la privatización, de la propaganda y del pelotazo", ha explicado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

García ha puesto el foco en el aumento del gasto de altos cargos, que ha cifrado en un 138% de asesores en la consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, encabezada por Manuel Gavira. "Vox decía que venía a acabar con las paguitas, pero no dijeron que las paguitas eran para ellos. Esa parte nos la contaron", ha señalado.

La diputada de Adelante, Mariví Serrano, ha explicado las críticas de la formación a las cuentas autonómica que ha calificado como "un folleto propagandístico". En este sentido, ha señalado que la inversión baja en cinco de las ocho provincias andaluzas, especialmente en Córdoba y Jaén "las dos provincias que tienen mayor déficit de infraestructura acumulado".

Asimismo, ha criticado, nuevamente, el rechazo de la Junta de Andalucía a la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno central. "Ellos renuncian de forma propia a un montante bastante mayor que el que reclaman por el déficit del sistema de financiación autonómica", ha afirmado.

"No hace nada para cambiar la vida de la clase trabajadora porque hay casi 40.000 personas que siguen todavía en lista de espera, de dependencia. Las listas de espera sanitaria no bajan, la inversión en vivienda pública es absolutamente mínima, los salarios no llegan para pagar un alquiler", ha explicado.

Serrano ha asegurado que los nuevos presupuestos "no rebajan ni un solo euros los conciertos del SAS con medios ajenos" y ha criticado la bajada de subvenciones a los sindicatos, mientras que suben las inversiones destinadas a las escuelas taurinas.

"En medioambiente y en agricultura el presupuesto baja considerablemente. Por ejemplo, un dato que puede ser significativo, proponen suprimir desde el 1 de enero los impuestos sobre bolsas de plástico, con las emisiones de gases que eso pueda suponer, etcétera, etcétera. Pues eso supone renunciar a 4,5 millones de recaudación", ha señalado.

En este sentido, la diputada de Adelante se ha mostrado crítica con las partidas destinadas a agricultura que en su opinión "dejan caer al sector primario". "Nos parece, además, especialmente hipócrita que Vox se erija como el adalid del campo con estos presupuestos", ha remarcado.

Sobre violencia machista, ha criticado el "recorte en centros municipales de información a la mujer" y ha asegurado que con estas partidas "Vox tenía que cobrarse ideológicamente su apoyo".

"El Partido Popular y Vox pasarán su rodillo, pero eso no significa que no vayamos a denunciar cada coma, cada punto de las barbaridades que pretenden aprobar en este presupuesto del año 2027", ha concluido.

Adelante Andalucía ha recordado que sus diputados no asistirán al Pleno de debate de enmiendas al presupuesto en el Parlamento del próximo 11 de noviembre, al coincidir con la huelga general convocada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas.