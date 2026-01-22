Adelante apoya conceder la medalla de Andalucía por el 28F al pueblo de Adamuz

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha expresado este jueves el apoyo de su partido a la concesión de una de las medallas de Andalucía que otorga el Gobierno autonómico con motivo del 28F al pueblo de Adamuz (Córdoba) por la implicación de sus vecinos en la ayuda a las víctimas del trágico accidente ferroviario.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, García ha considerado que ahora es el momento de seguir terminando todos los trabajos de emergencia en la 'zona cero' y de acompañar a las víctimas, y también de valorar que las administraciones y los servicios públicos "han funcionado", y ya llegará el momento "del análisis crítico de qué es lo que ha pasado".

Ha indicado que los grupos políticos del Parlamento andaluz están negociando el contenido de una declaración institucional para que sea emitida en el Pleno extraordinario que se desarrollará el jueves 29 de enero, "en reconocimiento a las víctimas" del accidente ferroviario y "en apoyo a todas las personas que han gestionado esta emergencia".

García ha añadido que desde Adelante Andalucía se suman "a la petición que están haciendo muchos sectores de la sociedad civil de que se otorgue al pueblo de Adamuz la medalla de Andalucía el próximo 28 de febrero", día de la comunidad, algo que ya ha planteado también el PSOE-A, de manera que se incluya en dicha declaración institucional.

"Creemos que un posicionamiento el próximo jueves del Pleno del Parlamento por unanimidad solicitando que el pueblo de Adamuz tenga ese reconocimiento el 28 de febrero como ejemplo de solidaridad y de compromiso cívico, es una apuesta que deberíamos apoyar todos, como se está pidiendo desde la sociedad civil", ha indicado.