Adelante apuesta por que hoteles paguen impuestos donde tengan establecimientos y repartan beneficios con empleados

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, este miércoles en declaraciones a los medios en Sevilla. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha apostado este miércoles por una revisión de cómo se reparten los beneficios que genera el turismo, iniciativa que se enmarca en las propuestas que empiezan a hacer los partidos ante las elecciones al Parlamento de Andalucía de 17 de mayo y con la celebración de la Semana Santa de fondo.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, García ha reclamado un cambio legal para que la tributación de las grandes cadenas hoteleras sea en función de donde tengan establecimientos porque dilucidar el origen de los beneficios de su actividad se diluye cuando esa riqueza se grava con un impuesto nacional, como sucede en el Impuesto de Sociedades, y a esto ha sumado que esos beneficios se repartan entre los trabajadores que lo generan.

El candidato de Adelante a la Junta ha señalado el debate sobre "el impacto económico siempre multimillonario" de una fiesta como la Semana Santa para preguntarse entonces de forma retórica "dónde van esos beneficios multimillonarios y cómo se reparten", para seguidamente esgrimir que "están generados gracias a los trabajadores y trabajadoras andaluces".

Ha instado a reflexionar sobre el hecho de que ese beneficio no existiría "sin camarero y camarera en los bares, sin los taxistas, sin los trabajadores de los hoteles, sin los conductores de las VTC, sin las camareras de piso" y ha esgrimido entonces que la realidad es que "los beneficios van muy lejos de aquí y se reparten muy mal".

Tras ese retrato ha lanzado García su propuesta acerca de que "los beneficios del turismo y la hostelería se queden en Andalucía y se repartan entre los trabajadores y trabajadoras para que verdaderamente reviertan en los andaluces y podamos vivir mejor".

Ha demandado en este sentido "un cambio legislativo" con objeto de que el pago de los impuestos se haga en Andalucía y "obligatoriamente, esos beneficios que tengan todas las multinacionales hoteleras tengan que repartirlos entre sus trabajadores y trabajadoras".

El candidato de Adelante ha advertido que sin ese reparto "seguiremos siendo la tierra más pobre, con más precariedad, con más desigualdad y donde los trabajadores y trabajadoras cobramos menos".

Ha reclamado "de sentido común" esta iniciativa para que "ese impacto económico se reparta mejor y se quede en Andalucía".

SÁNCHEZ, MORENO Y LA SEMANA SANTA A preguntas de los periodistas sobre la posible presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Parque Nacional de Doñana para las vacaciones de Semana Santa, García se ha cuestionado "la preocupación de ahora del PP por los transportes del presidente del Gobierno" para cuestionarse entonces por la agenda que protagoniza estos días el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con motivo de la Semana Santa.

José Ignacio García ha sostenido que "el señor Moreno Bonilla no está haciendo política esta semana, pero va de cofradía en cofradía, con los medios de comunicación detrás", antes de preguntarse si "está yendo en Blablacar o a lo mejor está cogiendo los Comes, los Amarillos o en transporte público".

Ha concluido su reflexión en este sentido argumentando que "cuando el señor Moreno Bonilla garantice que él va a no hacer política, pero acompañado de los medios de comunicación por toda Andalucía en Blablacar, entonces nos metemos con los medios de transporte del resto de cargos públicos y de presidentes".

