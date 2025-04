Adelante apuesta por un sistema eléctrico en manos públicas e insta a Moreno a disculparse: "Metió la pata"

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado este miércoles una revisión del sistema de generación eléctrica en España a raíz del apagón vivido el lunes en toda la Península Ibérica para apostar por "un sistema 100% público" después de advertir de que en la actualidad "está en manos privadas" y esa explotación empresarial propicia que el objetivo sea "maximizar el beneficio" frente a la calidad del servicio.

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, el otro objeto de atención de las críticas de quien será candidato de Adelante Andalucía en las elecciones a la Cámara autonómica previstas en 2026 ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por el hecho de que "a las dos de la tarde del lunes", a la hora y media de producirse el apagón, aludiera a un ciberataque como origen del problema.

García ha afirmado que "a los andaluces nos falta una petición de disculpa" por considerar que "no era el momento de decir eso" y que se trataba en ese momento de "ser responsable".

"El presidente de la Junta debe dedicarse a coordinar y no a soltar bulos a ver si tenía un titular", ha proclamado, convencido de que Moreno "metió la pata" por comportarse como "un tuitero que dice tonterías" o por decir lo mismo que dijo el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), el eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise.

En su argumentación sobre el sistema energético español José Ignacio García ha defendido que una cadena como "la generación, el transporte, la distribución y la comercialización de energía, las cosas importantes, no se rijan por el beneficio de unos pocos", por advertir de que "los dueños del sistema son grandes multinacionales", por lo que ha demandado aquí "una planificación democrática pensando en el pueblo, en la mayoría social".

Otras de las reflexiones que ha hecho el portavoz de Adelante Andalucía ha sido para reclamar "un sistema descentralizado" después de advertir de que "en Canarias y Baleares no hubo apagón", así como ha instado a no acudir como solución a "la brocha gorda de las nucleares", para afirmar aquí que "la nuclear no es la solución", al tiempo que ha recordado la duración de sus residuos.

Ha apuntado un posible problema como "el desacople en el sistema energético", que ha concretado en que "la generación de energía fotovoltaica no tiene capacidad de integrarse porque las empresas eléctricas no han hecho inversiones para integrar la fotovoltaica con resto del sistema".

García ha apelado a que haya "consecuencias políticas" y a un "aprendizaje social" después de calificar como "levísimo toque de atención" las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo un mayor compromiso de las empresas eléctricas tras la situación vivida, y que este martes se tradujo en una reunión en el Palacio de La Moncloa convocado el sector por Sánchez, así como Red Eléctrica (Redeia).

"Esperemos que no quede en postureo del presidente Sánchez", ha apuntado García sobre las manifestaciones del presidente, que ha recordado otros pronunciamientos anteriores de Sánchez sobre medidas para otros sectores, como el judicial o la lucha contra los bulos y las noticias falsas, y aquello fue "cantos de sirena y humo".

El portavoz de Adelante Andalucía, quien se ha referido a la serie de televisión Apagón (Movistar+) como referente de lo que pudo haber pasado el lunes, ha subrayado el comportamiento de la población para remarcar que "no pasó nada de eso" del paisaje catástrofico que se dibujó en la serie y concluir que "las cosas funcionaron gracias a la gente corriente" y que "el pueblo está siempre por encima de sus gobernantes".

"Todo lo hacemos funcionar los trabajadores, la gente es solidaria", ha sostenido José Ignacio García, quien ha señalado que "a la gente de derecha y de extrema derecha parece que les dio coraje que las cosas funcionaran bien".