La cabeza de lista de Adelante Andalucía al Congreso por Granada, María Alcantud, en una atención a los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha asegurado este miércoles que llevará al Congreso de los Diputados la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales y el final del turno partido si entran en la Cámara Alta tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"El turno partido supone para cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, sino millones, un alargamiento extremo de la jornada laboral real. Hace que gente trabajadora esté pringada todo el día trabajando, impide tener conciliación, impide tener tiempo libre, impide desarrollar otras actividades vitales que son necesarias, genera estrés, genera quemazón con el trabajo, genera ansiedad y genera problemas psicológicos. Además, tiene enormes gastos: gastos de transporte, gastos de comida afuera y es una enorme dificultad añadida para las familias monomarentales o monoparentales", ha explicado García en una atención a los medios en Granada.

García ha estado acompañado de la cabeza de lista del partido al Congreso por Granada, María Alcantud, quien se ha mostrado esperanzada ante la posibilidad de que Adelante consiga un escaño en dicha provincia.

"Las encuestas están reflejando lo que sabemos: vamos a sacar el escaño, que lo estamos compitiendo con Vox aquí en la provincia, y por eso el voto Adelante Andalucía en Granada tiene una doble función: La función de parar a la extrema derecha y a la derecha y la función de llevar por fin la voz de la clase trabajadora granaína y andaluza allí donde se toman las decisiones, al Congreso de los Diputados", ha manifestado Alcantud.