Adelante asegura que Moreno ha asumido los principios de Vox: "Se ha comido con papas la prioridad nacional"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios de comunicación en el Patio de Prensa del Parlamento de Andalucía. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado el pacto de gobierno entre PP-A y Vox como "acuerdo de la vergüenza" para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, al que señalado como "un baroncillo más del PP" equiparando dicho documento con lo firmado entre ambas formaciones en otras comunidades autónomas.

"Él se quiso presentar como una especie de adalid de la democracia, diferente, andalucista, moderado, europeísta. En cuanto lo ha necesitado, ha pactado con los fascistas y con la extrema derecha. Es evidente que el señor Moreno Bonilla se ha comido con papas la prioridad nacional", ha afirmado este viernes en una atención a los medios en el parlamento andaluz.

En esta línea, García ha incidido en que con este acuerdo a Moreno "se le ha acabado el personaje de moderado". "¿Cuánta gente en Andalucía habrá votado al señor Moreno Bonilla porque era diferente? Hay muchísima gente a la cual este señor ha engañado", ha recalcado.

El portavoz de Adelante ha analizado varias de las 150 medidas acordadas entre PP-A y Vox, poniendo el foco en la situación de los servicios públicos, políticas sociales y propuestas fiscales. Sobre esto último, García ha lamentado que de las diez bajadas de impuestas anunciadas, nueve no afectan a la renta.

"No hay ningún tipo de discriminación por renta. Es decir, la gente que tiene mucho, mucho, mucho dinero le van a bajar lo mismo los impuestos que al que tiene poco dinero", ha destacado asegurando que el acuerdo "va en contra de la clase trabajadora".

En materia sanitaria, García ha señalado el punto 93 que recoge "la colaboración con entidades privadas para reducir listas de espera o pruebas diagnósticas". "Se va a continuar, es un acuerdo privatizador de la sanidad, porque en eso están de acuerdo el PP y Vox", ha aseverado.

"Esta gente se llama a sí mismo cristiano, estos señores que en materia de servicios sociales dicen claramente que se excluirá de las prestaciones y de la atención a las personas migrantes que no tengan papeles se les excluirá de la atención de los servicios sociales", ha reseñado.

En paralelo, el parlamentario ha lamentado que el acuerdo no recoge "medidas claras" en materia de vivienda. "Para las personas extranjeras, tajante, plazo, el que no lleve 10 años viviendo aquí, nada. Para los fondos de inversión extranjeros, bueno, ya vamos a ir estudiándolo poquito a poco y ya vamos a ir viendo si se puede hacer alguna medida fiscal disuasoria", ha criticado.

Sobre educación, García ha señalado que "no hay plazos y presupuesto" en el refuerzo de la climatización de las aulas que recoge el documento. Asimismo, ha lamentado que incluya puntos sobre acoso escolar, condiciones laborales del profesorado o bajada de ratios.

"Yo no soy fascista, pero creo que hay que estudiar el fascismo, porque hay que aprender. Yo creo que los niños y niñas andaluces, los jóvenes andaluces y andaluzas pueden estudiar el idioma árabe y no se van a volver árabes", ha asegurado García en referencia a la eliminación del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (Placm).

El portavoz de Adelante ha aseverado que el documento "no recoge ni una sola medida contra la violencia de género" en contraposición con el apoyo a la caza y la tauromaquia. "Vox es el partido de los maltratadores, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos que iban a convencer al Partido Popular. Ni una sola medida contra los maltratadores", ha subrayado.

"Los principios fundamentales, el tema de la prioridad nacional, bajarle impuestos a los que más tienen, atacar a la clase trabajadora y a las mujeres, eso es principio fundamental e irrenunciable, ya no para Vox, ahora también para Moreno Bonilla", ha concluido