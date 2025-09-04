Adelante augura que las elecciones andaluzas serán "en marzo" y que concurrirán "tres fuerzas de izquierda" por separado

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha augurado este jueves que las elecciones autonómicas que tocan el próximo año 2026 se celebrarán "en marzo", y a ella concurrirán "tres fuerzas de izquierda" por separado, incluida la que él lidera.

Así lo ha trasladado en una entrevista en 'La Ventana Andalucía' de la Cadena SER, recogida por Europa Press, que se enmarca en el inicio del curso político, que será electoral en esta comunidad autónoma, que deberá celebrar en 2026 nuevas elecciones al Parlamento al cumplirse cuatro años de las que se llevaron a cabo en junio de 2022, y que se saldaron con una victoria del PP-A por mayoría absoluta.

A la pregunta de cuándo cree que se celebrarán dichas elecciones andaluzas, el portavoz de Adelante Andalucía ha respondido que "cuando más le convenga al presidente de la Junta", Juanma Moreno, "lo cual es muy triste", ha apostillado. En todo caso, ha augurado que "van a ser en marzo, en cuaresma", ha añadido en referencia al periodo de 40 días previo a la Semana Santa.

De igual modo, José Ignacio García ha vaticinado que a esas próximas elecciones andaluzas concurrirán "tres fuerzas de izquierda" por separado, entre las que figuraría Adelante Andalucía, formación a la que ha reivindicado como "proyecto andalucista" que es "crítico con el PSOE y con el PP", pero que también tiene "muy claro" que no va a "dejar gobernar a la derecha nunca".

Por ello, ha señalado que desde Adelante Andalucía no tendrían "problema ninguno" en coordinarse "con otras fuerzas de izquierda" tras las elecciones en función de los resultados cosechados, según ha agregado, al tiempo que ha dicho que les desea "lo mejor" a esas otras formaciones de cara a esos comicios previstos para el año que viene.

Asimismo, José Ignacio García se ha declarado muy "ilusionado" con la candidatura que encabezará para esas elecciones andaluzas al frente de un proyecto como el de Adelante lanzado en "defensa de Andalucía, de los trabajadores, de la gente normal y corriente", según ha reivindicado.

De igual modo, ha avanzado que la formación anunciará la semana que viene alguna iniciativa "divertida y chula" en el contexto de este año electoral que va a vivir Andalucía, desde la premisa de que "hace falta aplicar a la política andaluza" tanto "mucha valentía" para enfrentarse "a la derecha y a la extrema derecha", como también "alegría, ilusión", para actuar "sin estar enfadado" y para "desterrar esa política gris que se arrastra".