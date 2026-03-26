Adelante busca voluntarios para su campaña de las andaluzas: "Esto no lo cambia un partido; lo cambia un pueblo"

El candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, este jueves para presentar la campaña de captación de voluntarios para las andaluzas de 17 de mayo. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado este jueves el lanzamiento de una campaña en el seno de su página web para la captación de voluntarios para afrontar la campaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía, que se celebrarán el 17 de mayo.

Su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha afirmado sobre esta iniciativa que en esta campaña electoral no se trata de correr "los 100 metros, es una carrera popular".

Ha advertido sobre la situación política de Andalucía, que en estos momentos parte de una mayoría absoluta del Partido Popular y la previsión según los sondeos apunta a un posible pacto de PP y Vox en Andalucía, "esto no lo cambia solo un partido, lo cambia el pueblo".

Ha apelado el candidato de Adelante a que "necesitan de muchos andaluces y andaluzas para intentar cambiar drásticamente el panorama en estas elecciones".

Adelante Andalucía ha explicado en una nota que "para participar no hace falta ser militante de Adelante Andalucía", de manera que "para echar una mano, basta con tener ganas y tiempo para formar parte del proyecto durante la campaña".

Este partido ha defendido sobre su iniciativa que se trata de "seguir apostando fuerte por una campaña electoral que rompa los esquemas y que aglutine al mayor número de andaluces y andaluzas que quieran formar parte de un proyecto político de izquierda andalucista que puede ser ilusionante".

Para dar a conocer esta web de voluntarios José Ignacio García se ha vestido con un chándal y se ha ido a una pista de atletismo para anunciar esta iniciativa.

Adelante explica en su página web las diferentes formas de participar como voluntario, ya sea en formato presencial, a distancia o digital y dentro de esas opciones hay un sinfín de maneras de participar.

Este partido ha sostenido que su propósito es valerse de "las clásicas campañas electorales en las que cientos de voluntarios arriman el hombro por una opción política que les ilusiona".

Adelante ha sumado esta iniciativa a otra anterior para hacer un puerta a puerta y así "ir casa por casa para dar a conocer el proyecto de Adelante Andalucía y volver a una política donde se premie la cercanía y la escucha".