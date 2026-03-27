La Escuela de Joyería del SAE en Córdoba elabora los galardones de los I Premios al Trabajo Autónomo

Los premios, tras su elaboración en la Escuela de Joyería de Córdoba, antes de entregarlos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Joyería de Córdoba, perteneciente al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha sido la responsable del diseño y realización de los trofeos de la I edición de los Premios al Trabajo Autónomo, celebrados el pasado lunes 23 de abril en Almería, habiendo desarrollado el diseño de los galardones, de forma concreta, la alumna Miriam Piñeiro Jiménez, quien actualmente cursa su itinerario formativo en 'Fabricación Industrial' desde marzo de 2025.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, su propuesta, titulada 'Engranaje Andaluz', fue la elegida entre los distintos diseños presentados por el alumnado, y rinde homenaje al papel fundamental del trabajo autónomo en el desarrollo de Andalucía. El trofeo simboliza la unión entre el esfuerzo individual y colectivo a través de un engranaje, elemento que representa el progreso, la conexión y el movimiento.

El nombre del diseño refleja cómo el trabajo autónomo actúa como una pieza esencial que impulsa el avance de la comunidad. Además, la obra busca transmitir la sincronía entre la tierra y sus trabajadores, destacando la importancia del trabajo conjunto para el desarrollo social y económico.

Desde el punto de vista estético y conceptual, el diseño se inspira en símbolos tradicionales andaluces, concretamente en los azulejos geométricos de los patios, reinterpretados para transformar lo tradicional en un símbolo de estructura, identidad y avance. Esta fusión entre cultura y modernidad refuerza el valor representativo del galardón.

La participación en el diseño y elaboración de premios forma parte del recorrido formativo del alumnado de la Escuela, integrándose en proyectos reales enfocados al diseño aplicado a la joyería. Este tipo de iniciativas permite al alumnado desarrollar competencias técnicas y creativas en contextos profesionales, consolidando su aprendizaje.

La Escuela de Joyería y Centro de Referencia Nacional cuenta con una amplia trayectoria en la creación de galardones, siendo responsable de muchos de los premios que se entregan tanto en la provincia como en Andalucía. Entre ellos destacan los Premios a la Artesanía de Andalucía, el Premio 'Julio Anguita Parrado' del Sindicato de Periodistas de Andalucía, el Premio Luchadoras de UGT o los premios de Historia de National Geographic, entre otros. En su elaboración colabora también otro centro del SAE, en este caso la Escuela de la Madera.

Los Premios al Trabajo Autónomo nacen con el objetivo de reconocer actividades y trayectorias vinculadas al trabajo por cuenta propia, poniendo en valor su contribución al desarrollo económico y social. En esta primera edición se han otorgado seis categorías: 'Premio mujer profesional autónoma', 'Premio trayectoria profesional', 'Premio joven al trabajo autónomo', 'Premio innovación en el trabajo autónomo', 'Premio compromiso social' y 'Premio a la difusión y apoyo del trabajo autónomo'. Cada una distingue el talento, la innovación, el compromiso y la capacidad transformadora de quienes forman parte del sector.