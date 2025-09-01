Adelante considera un "escándalo" que Junta "dé 533 millones a la sanidad privada" mientras se "colapsa" la pública

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha considerado este lunes un "escándalo" que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "dé 533 millones a la sanidad privada" mientras se "colapsa" el sistema sanitario público.

En rueda de prensa en Sevilla, ha denunciado que este verano "se han cerrado los centros de salud por la tarde, en vez de reforzarlos", sobre todo, en los municipios a los que han llegado miles de turistas.

Mientras se "colapsa" la sanidad pública, según ha indicado, la Junta "da 533 millones de euros a la sanidad privada", lo que es un "un escándalo y una vergüenza para todos los andaluces".

Néstor Salvador ha explicado que con esos 533 millones, "se podrían construir siete hospitales nuevos" o "contratar 10.000 médicos", pero la Junta prefiere "dárselos a la sanidad privada".

"Es un ataque más de Moreno y del PP a la sanidad pública andaluza y un regalo a la sanidad privada", según Salvador, para quien, con esos 533 millones, la Junta sólo quiere "seguir fomentando la sanidad privada".

En su opinión, "o es verdad que sea más útil llegar a esos acuerdos". "Lo que sería útil para la sanidad pública es que ese dinero se invirtiera en hospitales y en médicos públicos, no en dárselo a la sanidad privada", ha indicado.

Ha anunciado que el grupo Adelante Andalucía llevará este asunto al Parlamento en este arranque del curso político.

"Que no se crea que el PP que por hacer este ataque a la sanidad en verano, va a quedar impune", ha indicado Néstor Salvador, quien ha alertado que, en Andalucía se tarda de media "176 días más que en el resto del estado para una operación", lo que se debe al "modelo de privatización" de la Junta está aplicando en esta comunidad.