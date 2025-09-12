Adelante cree "una vergüenza" la subida de sueldos y ayudas al alquiler para altos cargos: "Moreno se ha subido un 30%"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una imagen de 11 de septiembre en el Pleno del Parlamento. - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reprochado este viernes al Gobierno andaluz que "con una mano hace la ley del pelotazo urbanístico y con la otra se sube el salario" para poner de manifiesto que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "hasta el día de hoy se ha subido el salario un 30%, se ha subido el salario 20.000 euros al año", antes de preguntarse a que "andaluz, andaluza nos han subido el salario un 30%" y de exclamar "qué barbaridad es esta, ¡por Dios!".

En una comparecencia informativa en Córdoba dentro de lo que este partido ha denominado la 'Ruta Adelante 26', una gira por todas las provincias andaluzas como toma de contacto ante de las elecciones autonómicas de 2026, García ha sumado que esta semana se han ampliado las ayudas al alquiler a los altos cargos de la Junta de Andalucía, para precisar que 100 altos cargos de la Junta de Andalucía reciben una ayuda de 1.900 euros para el alquiler.

Se ha cuestionado entonces "a qué trabajador público, a qué profesor, a qué maestra, a qué enfermera, a qué trabajador sanitario, cuando tiene que trasladarse a otro sitio, le dan una ayuda de 1.900 euros al mes", antes de concluir que "a nadie, solo a los altos cargos de la Junta".

El candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta ha concluido que "me parece una vergüenza, lo vamos a denunciar y vamos a presentar una iniciativa (en el Parlamento) a partir de la semana que viene con este asunto".

Este jueves el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba una Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para dar cumplimiento a las previsiones del Decreto-ley 11/2023 que modificaba a su vez la Ley 3/2025 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y donde se ha incluido que el sueldo del presidente andaluz será de 89.591,52 euros, sin derecho a pagas extraordinarias y referidas a doce mensualidades.

José Ignacio García ha calificado de "ley del pelotazo urbanístico" el proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía que aprobó el miércoles el Consejo de Gobierno, por cuanto ha considerado que "es volver al modelo del pelotazo, de las recalificaciones, volver al modelo de dinero de nuestros impuestos directamente a las constructoras, volver a construir sin límite saltándose normativas urbanísticas, la normativa medioambiental"

Ha señalado que "el gran problema es el precio de las viviendas", de manera que "no podemos pagar alquiler, la hipoteca", problemas que ha considerado "ignora la ley", así como que "hay 640.000 viviendas vacías en manos de bancos y fondos de inversión que no están saliendo al mercado porque las quieren para especular".

ELECCIONES ANDALUZAS

De igual forma García se ha pronunciado sobre el clima electoral que emanaba este jueves en el Parlamento de Andalucía aun cuando "el señor Moreno Unilla que no va a haber adelanto electoral", pero de igual forma se ha mostrado convencido de que "estamos viendo que la maquinaria de los llamados partidos grandes que está funcionando", por cuanto ha planteado la actividad que empieza a desplegar en Andalucía la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero.

"Es verdad que la señora Montero solo viene los fines de semana por Andalucía, pero creo que es muy probable que haya adelanto electoral", ha afirmado en este sentido.

García ha considerado que la fecha de las andaluzas serán "cuando le convenga al presidente de la Junta" a quien le ha criticado que "no piensa en los intereses de los andaluces, sino que lo va a hacer en el momento que a él le convenga", mientras que ha señalado que aprecia en la Junta de Andalucía "que están locos por inaugurar cosas y por anunciar cosas".

"A mí me gustaría que las elecciones fueran cuando lo necesitan los andaluces y con cierta regularidad y estabilidad", ha señalado sobre la fecha de las elecciones autonómicas, mientras ha proclamado que "sean cuando sean, Adelante Andalucía está preparada".

Nosotros tenemos ya elegidos nuestros ocho candidatos para la provincia, tenemos elegidos nuestros candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, tenemos nuestros comités de campaña y estamos recorriéndonos pueblo a pueblo, barrio a barrio Andalucía.

"Estamos lanzados ya y Adelante Andalucía va a estar en las próximas elecciones andaluzas y somos un partido joven que está creciendo", ha proseguido explicando José Ignacio García, mientras que ha ratificado que, frente al debate en los partidos a la izquierda del PSOE de conformar una candidatura conjunta a las elecciones andaluzas de 2026, "nos vamos a presentar solos a las próximas elecciones porque creemos que hace falta un partido andalucista de izquierda que no se pliegue al PSOE, que no sea una muleta del PSOE".

Acerca de la alianza en la izquierda ha afirmado, siguiendo la premisa de que "cuando el señor Moreno Bonilla fue presidente por primera vez, la primera vez que hubo un cambio de gobierno en la historia de Andalucía, hubo tres derechas", que "el próximo año va a haber tres izquierdas que sumen los votos y pueden echar a las derechas".

Tras preguntarse por qué está creciendo la extrema derecha, ha respondido que lo hace "porque la izquierda defrauda", conclusión que ha apoyado en reproches como que el Gobierno de coalición de PSOE y de Sumar "no ha arreglado el problema de la vivienda, o no se enfrenta a los privilegios de la política".

García ha defendido que "la única forma de minar esa base sociológica sobre la que se está construyendo la extrema derecha es presentar una izquierda que venga a cambiarlo todo para la gente normal y corriente y que venga a defender a Andalucía", para concluir que "es más necesario que nunca Adelante Andalucía".