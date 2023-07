Adelante critica que Bravo (PP) "señalara" a beneficiarios del IMV acusándoles de "no querer trabajar"

SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este miércoles unas declaraciones de este pasado martes del vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, con las que, según ha denunciado, el también exconsejero andaluz de Hacienda vino a "señalar" a personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como si "no quisieran trabajar" al beneficiarse de esa prestación.

En una rueda de prensa en el Parlamento, el representante de Adelante ha aludido así a unas declaraciones del también cabeza de lista del PP por Sevilla al Congreso en las próximas elecciones generales del 23 de julio, Juan Bravo, en un encuentro económico de Europa Press Andalucía donde sostuvo, entre otras cuestiones, que las ayudas como el Ingreso Mínimo Vital "tienen que ser para trabajar", y que "hay que ayudar al que trabaja", teniendo en cuenta que en España actualmente "hay un millón de puestos de trabajo sin cubrir" en diversas categorías, entre las que citó la de cortadores de jamón.

José Ignacio García ha sostenido que las declaraciones que realizó Juan Bravo son "de tener muy poquita vergüenza", porque "vienen a señalar a trabajadores como si no quisieran trabajar", con la idea de que "la gente no trabaja porque no le da la gana", sin tener en cuenta, según ha criticado el diputado de Adelante, "la precariedad, la temporalidad, los salarios de miseria".

En esa línea, el parlamentario ha afeado al dirigente del PP que "no cuenta que en Andalucía miles de trabajadores tienen que emigrar porque las condiciones de trabajo son pésimas aquí", y ha comentado que las palabras de Bravo le recuerdan a "cuando los hosteleros dicen que no se encuentran camareros porque la gente no quiere trabajar".

José Ignacio García ha criticado que, "encima", Juan Bravo "liga" este asunto "al Ingreso Mínimo Vital", porque "lo que dice" el representante del PP "es que con el Ingreso Mínimo Vital la gente no quiere trabajar".

Frente a ello, el representante de Adelante ha emplazado al exconsejero de Hacienda y candidato del PP a que "viva un solo mes con los 565 euros que se cobran" del IMV, "a ver si es capaz", ha apostillado, "a ver si le parece que eso es suficiente para vivir y se le quitan las ganas de trabajar".

José Ignacio García ha considerado que "si hubiera alguien que prefiriera cobrar 565 euros del Ingreso Mínimo Vital en vez de trabajar", lo que "deberían hacer los empresarios es pagar más y poner mejores condiciones laborales".

"Si la gente no quiere trabajar, tendrás que pagar más", ha sostenido el portavoz de Adelante antes de apuntar que "no es verdad que la gente no quiere trabajar", y de sostener que "lo que pasa es que las condiciones laborales son de miseria".

José Ignacio García ha concluido aseverando además que la "barbaridad" de declaraciones de Bravo "ahonda más en esa perspectiva clasista que tiene siempre el Partido Popular, en la que más o menos vienen a decir" que los parados "son unos flojos, no quieren trabajar y por eso no se encuentran cortadores de jamón, que fue el ejemplo poco afortunado que tuvo ayer el señor Juan Bravo", según ha añadido el parlamentario de Adelante para concluir.